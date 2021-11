Naționala de handbal zboară în Spania pentru Campionatul Mondial: ce obiectiv avem

Naţionala de handbal feminin a României va debuta vineri, cu Iran, la Campionatul Mondial din Spania. Tricolorele vor pleca spre Castello chiar de Ziua Naţională, cu un obiectiv oficial modest: clasarea în primele 10 locuri.

Echipa României bifează a 25-a participare la Mondiale, fiind în continuare singura reprezentativă care a participat la toate ediţiile.

Ads

Cu Adrian Vasile pe banca tehnică, antrenorul campioanei CSM Bucureşti, România nu are obiective îndrăzneţe la CM din acest an. Oficial, FR Handbal a trasat o clasare în primele 10 locuri.

”Aştept să văd o echipă unită, care se bate în fiecare meci, încearcă să fie mai bună şi să se autodepăşească. Eu consider că lucrul cel mai important este să ieşim din acest Campionat Mondial cu o echipă în adevăratul sens al cuvântului, cu oameni cărora le pasă unii de alţii şi încearcă să fie mai buni. Aceasta e baza pe care putem să construim drumul spre Paris 2024. Din punct de vedere al obiectivului, cred că o clasare în primele 10 ar fi meritorie şi ne-ar asigura şi nişte poziţii ok la viitoarele trageri la sorţi”, spunea preşedintele FRH, Alexandru Dedu, la conferinţa de presă oficială.

Absenţa căpitanului Cristina Neagu din lot cântăreşte greu în stabilirea unor ţinte din partea de sus a clasamentului cu care România era obişnuită la fiecare participare.

Antrenorul Adrian Vasile şi-a stabilit clasarea pe locul 7 şi a precizat că absenţa Cristinei Neagu e un lucru bun pentru acest Mondial, fiindcă naţionala poate deveni mai puternică atunci când ea va reveni, în 2022. ”Ne dorim să fim cea mai bună versiune a noastră şi vom intra pe teren să facem tot ce depinde de noi pentru a câştiga fiecare meci. Nu vom subestima niciun adversar, dar nici nu vom supraaprecia pe nimeni”.

La rândul său, cea mai valoroasă jucătoare din lotul tricolor, pivotul Crina Pintea, declara că România se va bate cu oricine. ”Ne vom bate şi vom încerca să ne facem treaba, ca de fiecare dată. Va fi foarte important grupul şi am văzut nişte lucruri frumoase la echipă la ultimele acţiuni. Cred în noi şi vom merge la Mondiale să ne batem cu oricine. Mă simt foarte bine, dacă sunt aici înseamnă că sunt bine”.

Din grupa C mai fac parte echipele Iran, Kazakhstan şi Norvegia. Programul partidelor este următorul: 3 decembrie - România - Iran, Norvegia - Kazakhstan; 5 decembrie - România - Kazakhstan, Norvegia - Iran; 7 decembrie - Kazakstan - Iran, Norvegia - România.

Ads

Primul meci al CM din Spania va avea loc miercuri seară, între Spania şi Argentina, în grupa H.

32 de echipe naţionale se află la start, iar primele trei clasate din grupele preliminare se vor califica în grupele principale, cu meciuri programate între 8-13 decembrie. Primele două clasate în aceste grupe se vor califica în sferturile de finală, care vor avea loc în 14-15 decembrie, iar câştigătoarele vor evolua în semifinale, în 17 decembrie.

Finalele pentru medalii sunt programate în 19 decembrie.

IHF a impus prin procolul sanitar vaccinarea anti-Covid 19 a tuturor participanţilor la competiţia din Spania.

La CM din Spania, România va fi reprezentată şi de arbitrele Cristina Năstase - Simona Stancu.

La ultima ediţie a Campionatului Mondial, România s-a clasat pe locul 12. Podiumul ediţiei din 2019 a fost ocupat, în ordine, de Olanda, Spania şi Rusia.

România are în palmaresul CM patru medalii: aur (1962), argint (1973 şi 2005) şi bronz (2015).

Sursa: News.ro