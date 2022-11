Cum a fost surprinsă Crina Pintea după eșecul dramatic de la EURO și ce a declarat antrenorul Florentin Pera FOTO

Cristina Neagu a marcat doar trei goluri din 11 șuturi, iar România a pierdut cu 29-28 confruntarea cu Țările de Jos, prima de la Campionatul European de handbal.

Florentin Pera, antrenor România: "A fost un meci foarte greu, un meci foarte bun, sunt mândru de echipa mea, pentru că nu au renunțat. Am avut multe probleme înainte de acest meci, cu multe accidentări. Dar am revenit și sunt mulțumit de modul în care am luptat astăzi, nu am renunțat. În prima repriză, am ratat câteva șuturi cheie, a doua repriză a fost mai bună, atacul nostru a fost schimbat. Am găsit niște soluții bune și extremele noastre au jucat foarte bine. Am luptat până la final, iar acest meci ne dă un sentiment bun pentru următoarele meciuri".

Căpitanul naţionalei de handbal feminin, Cristina Neagu, s-a declarat mândră de echipă, în pofida înfrângerii cu Olanda, la debutul în grupa C a Campionatului European, scor 28-29, şi a mulţumit fanilor prezenţi în sala din Skopje.

”Cred că am fost foarte aproape şi vreau să-mi felicit colegele, pentru că noi avem o echipă foarte tânără, cu puţină experienţă. Astăzi însă, noi am luptat nebuneşte şi cred că, pe final, puteam lua puncte. Să fiu sinceră, cred că a fost vorba şi de puţin noroc, pentru că noi am ratat, ele au marcat şi asta a fost povestea. A fost avantaj de un gol pentru ele, dar putea cu uşurinţă, să fie un gol avantaj pentru noi sau să fie remiză. Pentru mine, a fost puţin ciudat şi modul de arbitraj, n-am înţeles mare lucru, aşa că am încercat să ne adaptăm. Dar cred că, la final, am făcut o treabă bună. Sincer, sunt mândră de ceea ce am făcut, n-am luat puncte, dar e primul meci şi, dacă jucăm la fel, avem şanse să avansăm în faza eliminatorie şi să facem lucruri bune şi acolo. Sunt foarte mândră să avem atâţia fani în sală, ne-am simţit ca acasă”, a declarat Neagu.

Cristina Neagu a înscris 3 goluri din 11 încercări în poarta Olandei, campioană mondială în 2019.

După eșecul cu Țările de Jos, România a ajuns la o serie negativă de cinci eșecuri la rând la un Campionat European.

În următorul meci, tricolorele vor juca, luni, cu campioana olimpică Franţa.

Naţionala României participă pentru a 14-a oară la turneul final al CE, iar ediţia din 2022 are loc între 4 şi 20 noiembrie, la Ljubljana, Celje, Skopje şi Podgorica.

La ediţia CE din 2020, România s-a clasat pe locul 12. Cel mai bun rezultat a fost obţinut la ediţia din 2010 - medalia de bronz.

Titlul european este deţinut de Norvegia, care l-a cucerit pentru a opta oară la ediţia din 2020.

