"Tigroaicele" de la CSM Bucuresti si-au aflat adversarele din Liga Campionilor. Care e sistemul de desfasurare

Echipa CSM Bucuresti si-a aflat adversarele in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, in urma tragerii la sorti care a avut loc, vineri, la Viena, conform news.ro.

CSM Bucuresti va evolua in grupa A a competitiei. Detinatoarea trofeului, Vipers, va juca in cealalta grupa, B.

Componenta celor doua grupe este urmatoarea:

Grupa A: Brest Bretagne Handball (Franta), FTC-Rail Cargo Hungaria (Ungaria), Buducnost BEMAX (Muntenegru), CSM Bucuresti (Romania), BV Borussia 09 Dortmund (Germania), Rostov-Don (Rusia), Team Esbjerg (Danemarca), Podravka Vegeta (Croatia)

Grupa B: TSKA (Rusia), Vipers Kristiansand (Norvegia, detinatoarea trofeului), RK Krim Mercator (Slovenia), Odense Handbold (Danemarca), Gyori Audi ETO KC (Ungaria), Metz Handball (Franta), Kastamonu Belediyesi GSK (Turcia), IK Savehof (Suedia)

Meciurile se vor juca in grupe in sistemul fiecare cu fiecare, iar dupa 14 etape, primele doua clasate se vor califica direct in sferturile de finala, iar echipele de pe locurile 3-6 vor juca faza eliminatorie play-off.