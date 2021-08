Veste importantă pentru România: Cristina Neagu a anunțat când se întoarce la echipa națională

Handbalista Cristina Neagu, care nu va participa la nicio acţiune a echipei naţionale a României din acest an, a declarat, conform Agerpres, că va reveni la lot în 2022, precizând că îşi doreşte foarte tare să participe cu prima reprezentativă la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

"Eu am declarat deja că în anul acesta nu voi participa la nicio acţiune a echipei naţionale şi că mă voi întoarce la lot în 2022. Cu echipa naţională nu ne jucăm, mergem, nu mergem. Eu am spus de la început că am nevoie de o pauză din punct de vedere fizic, chiar şi psihic. Aşa că eu cu siguranţă anul acesta nu voi participa la nicio acţiune, mă voi întoarce la anul. Nu, nu din cauza presiunii am decis să iau o pauză. Eu îmi doresc în continuare să fac performanţă la echipa naţională, doar că am nevoie de o pauză de punct de vedere fizic pentru că m-am operat din nou şi simt că aceasta ca este cea mai bună decizie pentru mine în acest moment. Eu le ţin pumnii fetelor şi îmi doresc ca ele să facă meciuri bune, să facă performanţe şi în timpul la acesta în care eu nu voi fi alături de ele. Paris 2024 este un obiectiv pentru mine, îmi doresc foarte tare să mai merg la o ediţie a Jocurilor Olimpice. Cu siguranţă ar fi şi ultima pentru că urmează sfârşitul de carieră", a spus Neagu, care a participat, miercuri, la prezentarea unui nou partener al clubului CSM Bucureşti.

Handbalista a menţionat că încă nu i-a trecut supărarea după ratarea calificării la JO 2020 şi că a fost dureros să privească la televizor meciurile de la Tokyo. "Ambele echipe ale Franţei (n.r. - medaliate cu aur la masculin şi feminin) au fost senzaţionale la Jocurile Olimpice, mai ales în finală. S-au aparat numai aşa cum numai ele ştiu să o facă, cred că titlurile olimpice sunt pe deplin meritate. Supărarea că nu am fost acolo este foarte mare. Eu consider că meritam să fim la Jocurile Olimpice, din păcate nu am obţinut această calificare nu doar din cauza noastră. Bine că s-a încheiat această ediţie a Jocurilor pentru că pentru mine a fost dureros să privesc meciurile la televizor", a spus interul dreapta.

Cristina Neagu nu se pregăteşte în acest moment cu lotul echipei CSM Bucureşti din cauza unei accidentări. "Săptămâna trecută am suferit o mică întindere la antrenament aşa că deocamdată nu sunt în program cu echipa, dar sper să intru cât mai repede. Cu genunchiul sunt în regulă, dar din păcate a apărut această problemă musculară şi sper să nu fie de durată. CSM Bucureşti a fost prima echipă care a câştigat o Ligă a Campionilor în această eră modernă să îi spunem. Sunt 5 ani de atunci, sigur că ne gândim în continuare la acest trofeu. Ne dorim să ajungem în Final Four. Avem o echipă bună, însă în acest sezon e o perioadă un pic mai ciudată pentru că unele fete abia s-au întors de la Jocurile Olimpice şi nu am apucat să ne antrenăm împreună. Încep şi meciurile oficiale, nu avem timp prea mult de pregătire. Aşa că eu consider că o să avem nevoie de mai mult timp pentru omogenitate în acest sezon. Au venit multe jucătoare, au plecat destul de multe, ştiu că oamenii vor rezultate de pe o zi pe alta, dar acest lucru nu este posibil. Însă cu siguranţă vrem să ajungem la Budapesta şi în acest an, iar în plan intern să câştigăm tot ce se poate câştiga", a afirmat ea, precizând că gruparea bucureşteană nu mai are probleme financiare şi că salariile sunt plătite la zi.