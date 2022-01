Organizația militantă palestiniană Hamas a acuzat forţele de securitate israeliene că au înarmat delfini pentru a lupta împotriva grupării palestiniene.

Hamas a declarat în ziarul palestinian „Al-Quds” că delfinii, înarmaţi cu dispozitive armate speciale, sunt folosiţi pentru a vâna scufundătorii comandoului grupării Hamas în apele din dreptul coastelor Fâşiei Gaza.

„Există delfini zioniști ucigași, potrivit unei publicații Hamas”, a scris pe Twitter analistul Joe Truzman de la think tank-ul Foundation for Defense of Democracies, distribuind o înregistrare video în care un membru al organizației teroriste face acuzația.

Acesta afirmă că delfinul ucigaș ar fi fost descoperit de către un militar al său care ulterior a fost ucis în luna mai a anului trecut în timpul escaladării conflictului dintre cele două părți. În înregistrarea video este prezentat succint și dispozitivul care ar fi fost folosit de delfin.

Ads

Al-Quds a mai scris că are surse că afirmă că un alt incident similar ar fi avut loc și în 2015 și că delfinul de luptă ar fi fost controlat de la distanță, fiind echipat cu o cameră de luat vederi și o armă care putea să tragă cu sulițe asemănătoare cu cele folosite de harpoane.

Killer Zionist dolphins exist, according to a Hamas publication. Abu Hamza explains that a member of Hamas' Frogman unit who was killed by Israel during the May conflict found the killer dolphin. The device the alleged killer dolphin was wearing is shown in the publication. pic.twitter.com/gvAyynO3YT— Joe Truzman (@JoeTruzman) January 10, 2022

Al-Quds mai notează că sursele sale pretind că Hamas a reușit să captureze delfinul respectiv în 2015.

Israelul nu a făcut niciun fel de comentarii. Hamas a făcut şi anterior declaraţii similare, dar nu a prezentat şi fotografii susţinătoare ale acuzaţiilor.