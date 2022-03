Cine este principalul sfătuitor al Simonei Halep la turneul de la Indian Wells

Simona Halep a trecut în turul III la Indian Wells, unde o va întâlni pe Cori Gauff, americanca considerată una dintre cele mai promițătoare jucătoare din WTA.

Halep a trecut cu 6-2, 4-6, 6-2 de Ekaterina Alexandrova, din Rusia, în primul meci în care l-a avut ca antrenor pe francezul Morgan Bourbon (28 de ani), de la Acadamia Mouratoglou.

Simona a dezvăluit însă că principalul ei sfătuitor a rămas Darren Cahill.

"Darren m-a convins să merg la academia Mouratoglou, îl respectă foarte mult pe Patrick. Mi-a spus că ar fi cea mai bună alegere pentru mine, pentru că este destul de aproape de casă. A fost o săptămână minunată acolo, m-am simțit foarte bine. A fost important să merg acolo, am plecat cu lucruri bune.

Este greu să spun ceva după o săptămână (n.r. – de colaborare cu antrenorul Morgan Bourbon). Este un tip de treabă, știe tenis. Încerc să-l cunosc mai bine. Vorbim foarte mult, pentru că nu ne cunoaștem. Îmi place să-mi păstrez rutina pe care o am de mulți ani. El se ajustează în funcție de mine.

Nu am avut niciodată un antrenor mai tânăr decât mine. Mi-a plăcut să colaborez cu antrenori mai experimentați. Dar este ceva nou, interesant, nu am probleme în acest moment. Vom vedea cum va fi.

Am vrut să rămân fără antrenor, am participat la două turnee, dar a fost dificil. Nu e ușor să îți adaptezi pregătirea, eram singură înainte de meciuri. Am simțit că este mai profesionist să am pe cineva alături. În acele două turnee, am văzut unde sunt și lucrurile de care am nevoie. Sigur, acum nu e ușor, e o colaborare nouă, nu știu cum vor decurge lucrurile. Dar e bine să am oameni în jurul meu care știu tenis.

Cu siguranță, Darren (Cahill) a fost persoana cea mai importantă pentru cariera mea. Dar cred că fiecare antrenor a contribuit la jocul meu, la cariera mea. Eu și Darren suntem prieteni foarte apropiați, vorbim. Îl respect foarte mult, mă respectă, este o colaborare foarte frumoasă, dar mai mult decât atât este o prietenie. Nu știm ce ne va rezerva viitorul, sunt fericită că-mi este alături", a spus Simona Halep, la conferința de presă, conform digisport.ro.