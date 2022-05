Simona Halep, încântată de Patrick Mouratoglou: "Mi-a adus focul înapoi!"

Într-o discuție cu reporterii CNN, Simona Halep spune că Patrick Mouratoglou a ajutat-o să se îndrăgostească din nou de tenis.

Jucătoarea noastră era la capătul tunelului după accidentarea suferită la Roma anul trecut și nu mai credea în steaua ei. "M-am simțit epuizată și am simțit că nu mai există nicio șansă să fiu în top", a declarat Halep pentru Christina Macfarlane, de la CNN Sport. "Îmi era foarte greu să văd luminița", a declarat ea.

Cu toate acestea, de când a început să lucreze cu Mouratoglou, Halep spune că pasiunea ei pentru acest sport a fost reaprinsă. "Nu mă așteptam la așa ceva pentru că nu sunt foarte deschisă față de oameni și nu îmi este ușor să am încredere în cineva. Dar a fost doar o legătură grozavă din primul moment în care l-am cunoscut", spune Halep despre Mouratoglou.

"Am fost aproape gata pentru că nu mai aveam acel foc și nu aveam încredere că pot să joc din nou la cel mai înalt nivel. Așa că venind la Academie am găsit pasiunea și am descoperit din nou de ce joc tenis", a adăugat ea. "Joc tenis pentru că îmi place... El a adus focul înapoi".

Mesajul Simonei Halep pentru Patrick Mouratoglou înainte de Roland Garros