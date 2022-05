Simona Halep a făcut câteva anunțuri importante la câteva ore după înfrângerea de la Roland Garros suferită în fața lui Qinwen Zheng.

Simona Halep, locul 19 WTA şi cap de serie numărul 19, a fost învinsă, joi, cu scorul de 2-6, 6-2, 6-1, de jucătoarea chineză Qinwen Zheng, locul 74 WTA, în turul al doilea al turneului de la Roland Garros. Este prima dată când campioana română părăseşte în această fază openul francez, din 2015.

Ads

În miezul nopții, după ce s-a liniștit, Simona Halep a adresat un mesaj fanilor ei.

"Bună tuturor, scriu aceste cuvinte pentru că simt că împărtășesc cu cei cărora le pasă. Ca întotdeauna, simt un sprijin atât de mare din partea fanilor mei și aș dori să vă mulțumesc tuturor! Sunteți mari! Mă susțineți necondiționat, iar asta înseamnă foarte mult!

În general, nu sunt o persoană dramatică și sper să nu par așa scriind aceste cuvinte acum.

Ultimele 18 luni au fost foarte grele, emoțional și fizic.

După ce am pierdut la Doha, mesajul meu către cei foarte apropiați mie a fost că nu mai pot să o fac, că am terminat cu tenisul. Dar cumva, mi-am regăsit pasiunea și am început să simt din nou dragostea pentru tenis și am decis să muncesc din greu și să fac schimbări semnificative. Sunt foarte mândră de mine pentru tot ce am făcut în ultima vreme. Am putut face acest lucru doar cu ajutorul lui Patrick, și vreau să-i mulțumesc pentru că e alături de mine.

Ads

Rezultatele sunt dure, desigur, pentru că așteptările sunt mari. Sunt câștigătoare de Grand Slam, sunt fost numărul 1 și mă aștept să câștig. Dar nimic nu ar trebui să fie luat de-a gata. Pentru a ajunge din nou pe cel mai înalt munte am nevoie de timp și de multă muncă. Nu este în personalitatea mea să renunț, așa că mâine este o nouă zi și voi fi gata să o iau de la capăt!

Apropo, acum știu cum este să ai un atac de panică; nu este ușor de manevrat, dar eu sam trecut peste acest moment și zâmbesc deja! 😊

Cu dragoste❤️

Simona".

Simona Halep își va lua câteva zile de pauză, apoi va începe pregătirile pentru sezonul de iarbă. Ea s-a înscris la Birmingham, turneu care are loc în perioada 13-19 iunie și care le mai are pe lista de start pe Emma Răducanu, Sloane Stephens, Jelena Ostapenko sau Sorana Cîrstea.

Apoi, ea va juca la Wimbledon (27 iunie - 10 iulie).