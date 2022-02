Casele de pariuri ar avea falimentul garantat dacă cineva ar putea să organizeze un Grand Slam al absurdului pe meleagurile noastre. Avem păreri nestrămutate și opinii ferme despre lucruri, fenomene, sporturi sau chiar boli despre care cunoștințele noastre sunt, în cel mai fericit caz, superficiale.

Bunăoară, marele campion de tenis, Djokovic, este fie profet providențial fie un dobitoc suprem în funcție de opțiunea noastră personală anti-vaccinist sau pro. În primul rând, pentru că opinia noastră privind vaccinul anti-COVID reprezintă un adevăr absolut la care am ajuns grație expertizei personale. Iar opțiunea lui Djokovic privind vaccinul este, tot raportată la părerea noastră, o sentință medicală sau o imbecilitate fără seamăn. Pentru că, nu-i așa, Djokovic o fi el un tenismen de valoare, dar este clar un expert în epidemiologie sau, dimpotrivă, un cretin care nu are dreptul la opinie.

Ads

Sigur, pentru un om cât de cât normal la cap, Djokovic este un campion de tenis formidabil și merită urmărit când joacă iar când se va retrage va merita să fie ascultat în calitate de specialist în tenis! Nu în vindecarea cancerului sau fuziune nucleară! Și nu-i exclus ca marele campion sârb să aibă opinii, mai mult sau mai puțin pertinente, și despre fuziunea nucleară, însă bunul simț ar trebui să te facă să le iei la cunoștință cu titlu de inventar, în timp ce cuvintele lui despre tenis să le citești cu atenție, în măsura în care chiar te interesează acest sport. În treacăt fie spus, nici părerile lui Djokovic despre condițiile de intrare în Australia nu cred că trebuie luate ad-litteram, pentru că în această privință numai fanaticii refuză să vadă că sârbul a încercat să șmecherească regulile valabile pentru toți ceilalți.

Cumva fără vină, Simona Halep a intrat și ea în furtuna părerologiei naționale, ba chiar a trecut și granița, în Serbia. Fiindcă a îndrăznit să declare că ea nu se pricepe la epidemiologie și, în consecință, a ales să-și însușească opinia majorității specialiștilor, iar în privința lui Djokovic a precizat că știa, ca toți ceilalți jucători din circuit, care sunt condițiile de intrare în Australia. Ce blasfemie să te încrezi în experți! Drept pentru care, ultimul sportiv român care face performanță într-un sport de interes mondial major a ajuns ținta insultelor. Pentru că, nu-i așa, Halep nu are dreptul la o opinie personală atât timp cât nu coincide cu a unuia sau altuia, cu atât mai mult cu cât, în esență, ea își declină competența și spune că are încredere în cei care se pricep și au studiat epidemiologia.

Ads

Și pentru că suntem experți și-n tenis, Halep a fost luată la mișto și trimisă în derizoriu față de realizările lui Djokovic.

Habar n-am ce fel de om este Simona Halep și, deși am fost curios și am urmărit-o, niciodată nu am avut senzația că s-a „deschis” vreodată, cu adevărat, față de public. De ce, n-avem de unde ști. Poate din prudență sau neîncredere în capacitatea noastră de a înțelege viața unui sportiv de performanță de talia ei. Poate e timidă sau ține foarte mult la intimitatea ei. Poate se teme de senzaționalismul caracteristic mass media.

Ceea ce, însă, se poate observa cu ochiul liber este genul de sportiv de care aparține Halep. O jucătoare de tenis fără forța celorlalte competitoare, care a făcut performanță pe baza ambiției, muncii și inteligenței în joc. Și fără să aibă în arsenal lovituri decisive, cele care aduc puncte ușoare, Simona Halep este o campioană. Și se mai poate stabili, fără dubii, domiciliul fiscal al Simonei, respectiv România. Asta dacă tot vrem neapărat să facem paralele între „patriotismul” lui Halep și cel al rezidentului de la Monaco, Novak Djokovic. Bine-nțeles că e dreptul marelui campion sârb să aleagă unde și cât plătește impozite, însă ar fi normal să privim dincolo de lozinci atunci când judecăm oamenii.

Ads

Djokovic și Halep sunt doi campioni de tenis veritabili. Cu calități și defecte, ca orice alt om. Poate mai multe calități și mai puține defecte decât media sau poate doar cu abilități înăscute pentru tenis. Nu sunt, niciunul, experți în vaccin sau astronomie și au opinii și obiceiuri proprii care nu sunt nici literă de lege nici vreo ofensă universală. Sunt concluzii evidente, care țin de bun simț, dar care au ajuns să fie ignorate de majoritatea furioasă a experților de ocazie ce au înflorit odată cu rețelele sociale. De parcă am trăi în mijlocul unei nevroze generale, care nu are scop sau finalitate.