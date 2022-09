Halep divorțează și viața se scumpește. Despre parabola copacilor și a pădurii

Da, este adevărat, Simona Halep divorțează. Iar costul vieții s-a scumpit ca urmare a poziționării anti-Rusia. Și la iarnă e posibil să fie mai frig decât de obicei în case.

Sunt lucruri care se întâmplă. Subiecte despre care aproape toată lumea vorbește. Depinde, însă, de noi cum ne poziționăm față de ele. Cum le înțelegem și cum ne raportăm la ele. Ca să vedem pădurea, nu copacii.

Simona e o vedetă incontestabilă, aproape unică în România ultimilor 20 de ani până cu câteva luni în urmă când a „decolat” și David Popovici. Drept urmare, fiecare gest din ultimii 10 ani i-a fost pus la microscop. A fost „judecată” pentru fiecare rachetă ruptă la nervi și, inclusiv, pentru alegerile din viața personală, din care face parte și măritișul. Pe undeva, e firesc. E factura celebrității, care vine cu avantaje și dezavantaje. Cu contracte de sponsorizare sau de reclame, dar și cu constanta supraveghere a publicului mai mult sau mai puțin avizat și tributar ipocriziei.

Ca noi toți, însă, Simona Halep are și defecte. Nu-i perfectă! Câștigă și pierde meciuri. Și s-a măritat cu un om de care, iată, azi se desparte. Nu știm de ce, iar adevărul complet privind relația dintre doi oameni a fost, dintotdeauna, o himeră. Dar speculațiile pe marginea motivului mi se par ridicole și irelevante. Și chiar dacă, să zicem, s-ar adeveri bârfa altminteri previzibilă a unei relații sentimentale cu antrenorul Muratoglu. Așa, și? De ce fericirea personală a Simonei Halep, sau a mea, sau a dvs, trebuie să fie aprobată de restul lumii? Trebuie să fie aprobată în unanimitate sau într-o majoritate calificată? Sau e suficientă o majoritate simplă? Soacra ce părere are? Chiar am ajuns în secolul XXI să discutăm despre opțiunile personale ale unui om, opțiuni care nu ne afectează direct în nici un fel???

De Halep doar trebuie să ne bucurăm. Cât mai joacă și mai câștigă. Pentru că e un exemplu perfect pentru o țară în penurie evidentă de modele. Un sportiv fără date fizice ieșite din comun, care demonstrează că munca, ambiția și dorința pot suplini înălțimea, forța sau mai știu eu cu ce alte calități native s-a întâmplat să fi înzestrat. Cât privește viața ei personală, Simona are dreptul la propriile alegeri. Bune sau greșite. De care să se bucure sau să aibă de pătimit, ca oricare dintre noi.

O altă dezbatere sterilă, dar recurentă, este acea din jurul războiului pornit de Rusia, în Ucraina. Dezbatere care a născut câteva categorii de purtători de ochelari de cal: iubitorii de pace cu orice chip, înfrigurații iernii ce va să vie, apostolii Apocalipsei economice, neutrii orbi geopolitic și, cea mai sinceră subspecie, filorușii.

Din nou, e o realitate incontestabilă că viața s-a scumpit și e destul de probabil ca la iarnă să fie mai frig în case. Însă invazia a declanșat-o Rusia lui Putin. De ce să ne pese de ucraineni? Dacă nu din considerente umanitare, măcar din instinct de conservare. Pentru că Rusia nu s-a oprit niciodată din expansiune fără să fie învinsă. Pentru că dependența energetică de Rusia expansionistă e o armă pe care Kremlinul a folosit-o și o va folosi întotdeauna iar eficiența acestei arme se măsoară tocmai în dependența de ea. În fine, pentru că asistăm, pe fond, la o nouă bătălie între sistemul democratic și cel autoritar iar istoria ne-a demonstrat fără tăgada că cel democratic este superior. În termeni simpli, s-ar putea să ne fie mai frig o perioadă și viața să fie mai scumpă, dar pe termen mediu și lung vom trăi mai bine! Un sacrificiu necesar. Sau, invers, o victorie a Rusiei ar reprezenta perspectiva ca pe termen mediu și lung să ne fie foame și frig când vrea țarul de la Kremlin.

Sigur, alăturarea celor două subiecte poate să vi se pară o frivolitate intenționată. Într-un fel, și este. Însă alegerea e întâmplătoare, în sensul în care a fost generată de subiectele momentului. Mâine, pot fi altele, însă morala e aceeași: hai să nu ne împiedicăm de copaci când ne uităm după o pădure!