Proiect unic în România. O bucată din București, concesionată de primărie pentru 65 de ani investitorilor imobiliari

Hala Laminor are o suprafață de 68.319 mp și teren de 129.942 mp, plus 1.345 locuri de parcare FOTO Facebook

Firma de construcții și imobiliare a Sectorului 3 din București, Algorithm Construcții S3, a scos la licitație în SICAP un contract de concesiune în valoare de până la 5,83 miliarde lei pentru reconversia Halei Laminorul de pe fosta Platforma Republica – IMGB în zonă de rezidențial, retail și de agrement, relatează economedia.ro

Firma respectivă și o alta, Smart City Invest S3, controlată tot de Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, vor semna, în numele primăriei, contracte cu investitori privați care vor să investească pentru transformarea fostei zone Faur-Republica într-un nou cartier.

Durata contractului este una nemaiîntâlnită în platforma electronică de achiziții centralizate: 65 de ani.

În schimbul concesiunii, firma/firmele care o va/vor prelua vor trebui să plătească primăriei, anual, o redevență anuală de cel puțin 2% din veniturile de exploatare, dar care să nu fie mai puțin de 60.000 de euro.

Hala Laminor a fost ultima construcţie din ansamblul industrial ”Malaxa” - 1938, fiind una dintre cele mai mari hale industriale din ţară. Are o deschidere de 400m x 180m și o structură metalică, fiind realizată după planurile unuia dintre cei mai cunoscuţi arhitecţi români, Horia Creangă. Hala are o suprafață de 68.319 mp și teren în suprafață de 129.942 mp, plus 1.345 locuri de parcare.

Hala a fost preluată de Primăria Sectorului 3 în 2014, care a investit 400 de milioane de lei pentru restaurarea, consolidarea și amenajarea interioară şi exterioară. Pentru că fondurile pentru investiții s-au terminat, Primăria a decis, în vară, scoaterea la concesiune, în urma unui studiu realizat de Deloitte, care a concluzionat că e cea mai bună soluție

Conform studiului Deloitte, proiectul poate genera o redevență anuală între 60.000 euro și 394.940 euro. Astfel, în cei 65 de ani, Primăria ar putea încasa aproximativ 23,87 milioane de euro din redevențe. Concesionarul va plăti și impozitul local pe imobil, care se ridică la peste 29 milioane de euro, precum și impozit pe profit, mai arată studiul.

În 2018, Primăria Sectorului 3 a încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 749/07.11.2018 cu societatea Algoritm Construcții S3 SRL, prin care a transferat dreptul de proprietate asupra imobilului format din teren 59.617 mp și a construcțiilor edificate, hală de 58.049 mp și construcții mai mici, de 1.500 mp la sol.

Hala Laminor, exploatată pentru ”creșterea calității vieții și a bunăstării locuitorilor din Sectorul 3”

Consultantul a recomandat ca hala să aibă următoarele funcțiuni: hypermarket, sport shop, brico&home shop, magazine mici, restaurante și baruri, sală de fitness, cinema, loc de joacă indoor, punct de atracție regională, clinică, grădiniță, primărie și servicii, birouri.

Ce se va face acolo va fi stabilit în urma negocierilor, cu condiția ca monumentul istoric să nu fie afectat.

Potrivit proiectului, în urma concesiunii, investitorul va trebui să ”exploateze spațiul Hala Laminor în vederea creșterii calității vieții și a bunăstării locuitorilor din Sectorul 3 București.”

”Proiectul este centrul unui nou pol de regenerare urbană complexă – urbană, socială, arhitecturală – ce va duce la regenerarea întregii zone Faur – Republica ca un țesut urban eterogen ce va lega zona industrială de zona Titan. Reconversia și exploatarea spațiului Hala Laminor corespunde conceptului de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor, al distribuției spațiului urban între participanții la viața urbană și redarea orașelor către locuitorii acestora”, se mai arată în document.

Criteriile de selecție a ofertelor

Important de precizat că procedura este un ”dialog competitiv”, nu o licitație publică.

Ofertele se desfac în 28 februarie, departajarea lor se face în funcție de prețul oferit de concesionar, de „inovarea” în materie de dezvoltare urbană și de un termen cât mai redus de concesiune asumat de investitor.

În ceea ce privește ”inovarea”, firma S3 dă ca exemplu ”propunerea unor funcțiuni care au caracter de unicitate în România sau pe o rază de 300 km în jurul Bucureștiului. Gradul de inovare se referă, cu titlu exemplificativ, la: – amenajări interioare inovatoare din punctul de vedere al designului sau materialelor folosite; – utilizarea de metode noi de proiectare – de exemplu modelare BIM; – utilizare de sisteme inovatoare de fațade sau închideri; – utilizarea de materiale noi, contemporane, apărute prin noi tehnologii; – concepte noi de economie circulară, reducere a consumului și emisiilor care se pot obține prin metode arhitecturale; – interacțiunea utilizatorilor cu spațiul construit”.

Fosta zonă industrială Faur – Republica se va transforma în una de imobiliare, după ce și cumpărătorul Platformei IMGB, SIF Banat – Crișana, care a achiziționat anul trecut terenul de la Doosan, a vândut, luna trecută, mare parte din teren unor investitori din imobiliare și retail. Acolo va apărea un nou cartier al Capitalei.