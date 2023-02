5 sfaturi și trucuri pentru a te îmbrăca dacă ești plinuță

Ai o silueta plinuta, cu forme? Exista trucuri si meotde care te ajuta sa-ti pui si mai bine in valoare un corp voluptos. Ar fi bine sa eviti prejudecatile si sa nu-ti indrepti atentia doar spre articolele vestimentare inchise la culoare sau prea largi pentru corpul tau.

Vrei sa stii cum sa-ti pui in evidenta silueta plus size? Iata cele mai bune sfaturi, cu ajutorul carora te poti imbraca potrivit!

Alege o parte a corpului de care esti incantata

Daca ai o silueta plina, cel mai probabil ai o parte a corpului care iti place cel mai mult cand te privesti in oglinda. De ce sa nu o pui in valoare si sa capeti mai multa incredere in propriile forte? Orice ai alege, nu te feri de tinutele care iti armonizeaza silueta cu forme.

Astfel, poti sa pui accent pe picioare, talie, glezne sau bust, pe care sa le pui mai mult in lumina. Comanda rochii in marimi mari de la DY Fashion si alege care parte a corpului va fi evidentiata azi! Daca esti mandra de picioarele tale, indrazneste si poarta o rochie mini, in care sa te simti confortabil. Sau poate iti doresti o rochie decupata in zona bustului.

Poarta doar piesele pe care le preferi

Ca sa te imbraci perfect pentru formele tale, nu trebuie sa investesti doar in haine largi sau in modele care nu-ti sunt pe plac. Ba din contra, nu merita sa-ti ascunzi corpul, ci sa porti doar ceea ce iti surade, fara sa-ti ascunzi formele.

Singura recomandare este sa gasesti un echilibru corect intre articolele pe care vrei sa le porti si proportiile corpului. Opteaza pentru haine comode, dar feminine, precum rochiile, jeansii mulati sau topurile decoltate.

Uita-te pe cataloagele de moda

Vrei sa fii in pas cu trendurile? Poti face acest lucru si daca ai forme voluptoase! Hainele la moda sunt concepute si pentru tine, mai ales ca si cei mai mari designeri ai lumii se intrec in creatii care sunt purtate de persoane cu o silueta plus size.

Daca se poarta crop top-urile, dar nu vrei sa-ti arati prea mult abdomenul, poarta-le alaturi de fuste sau pantaloni cu talie inalta. Exista numeroase metode de a adapta trendurile in moda la silueta ta.

Mizeaza si pe articole in nuante deschise

Daca pana acum te-ai indreptat catre haine negre, maro sau bleumarin, ar fi bine sa acorzi o sansa si pieselor deschise la culoare. Din fericire, hainele in nuante deschise nu atrag atentia si mai mult asupra siluetei plinute. Asa ca, trebuie doar sa cauti marimea si croiala care-ti vin perfect.

Iti plac rozul si nuantele prafuite de piersica? Foloseste-le pentru pantaloni, rochii, tricouri sau fuste si combina-le dupa bunul plac, in tinute moderne si atragatoare.

Cumpara hainele in marimea care te avantajeaza

Vrei sa te simti bine si sa arati perfect? Nu alege decat hainele care-ti vin pe masura. Desi poti fi tentata sa alegi o bluza cu doua numere mai mari, nu este indicat sa porti obiecte vestimentare care iti aduc mai degraba dezavantaje.

Asa ca, indiferent daca esti in cautare de jeansi, rochii, fuste sau pantaloni, probeaza-le de fiecare data si asigura-te ca nu sunt alese intr-o marime mai mare sau mai mica. Daca sunt prea largi, o sa atragi si mai mult atentia asupra siluetei, iar daca hainele te strang, acestea pot arata inestetic.

Ai in vedere sugestiile noastre si construieste tinute care intorc toate privirile, cu ajutorul articolelor potrivite pentru o silueta plinuta!