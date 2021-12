Hagi anunță ce planuri are cu Farul! Ce va face Regele în perioada următoare

Patronul şi antrenorul echipei Farul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, după meciul cu Dinamo, câștigat cu 2-0, că are planuri mari de dezvoltare a grupării dobrogene.

"Sunt şase luni în care am muncit bine. Nu am fost constanţi, dar am jucat un fotbal bun, am progresat mult, mai trebuie să fim mult mai concreţi în faţa porţii. Ne-am creat multe ocazii, i-am mulţumit echipei pentru că această victorie ne-a venit foarte bine. Bravo lor, că nu era uşor să menţii tonusul acesta în trei săptămâni! Am avut ocazii multe, parcă era istoria de la meciul cu CFR, dar a doua repriză am avut şansă, am marcat gol din fază fixă şi după aceea cred eu că s-au descătuşat şi au fost relaxaţi. Nu mă încântă că avem cea mai bună defensivă, ştiu că am fundaşi buni, dar ar trebui să marcăm mai multe goluri. Cred că meritam să avem mai multe goluri, la câte ocazii am avut. În atac trebuie să lucrăm mai bine şi să fim mai concreţi. De mânine începem să ne gândim (n.r. - la transferuri), vom vedea jucătorii care au dat randament, jucătorii care au dat mai puţin, vom vedea fiecare cum s-a simţit. O să vorbim cu fiecare, avem copii foarte mulţi în spate, avem şi echipa a doua, vedem, analizăm, tragem linie, dar cu siguranţă doi-trei jucători vom aduce.

Mă duc la Ianis. Ianis cred că rămâne la Rangers. De Grameni nu ştiu, întrebaţi-l pe Petrescu! Suntem deschişi, pentru că asta face clubul nostru, chiar dacă acum reprezentăm un oraş, tot formatori rămânem. Avem foarte multe probleme de făcut, avem de dezvoltat, atât infrastructură, echipa, ca să avem o mentalitate, să creăm o mentalitate, să ne unim şi mai mult, toată lumea, cu toţi partenerii pe care îi avem, să fim cât mai mulţi, suntem echipa Dobregei, a Constanţei şi trebuie uşor, uşor să devenim o putere, să ne dezvoltăm cât mai mult, avem de făcut multe terenuri în continuare, clădirea trebuie terminată, în vară o prezentăm, vrem să avem cea mai frumoasă bază din România, nouă, făcută de arhitect, la nivel european. După aceea e şi bugetul şi lucrurile puternice, pentru că, dacă ai bani, aduci jucători ca să te poţi lupta cu cele mai bune echipe", a declarat Hagi, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Farul Constanţa a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), pe Dinamo, în etapa a XXI-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Acesta a fost ultimul meci din 2021 în primul eşalon fotbalistic şi, la capătul lui, echipa lui Gheorghe Hagi a urcat pe loc de play-off.

Au marcat: Jefte '53, G. Ganea '56.

Clasament: 1. CFR Cluj - 57 de puncte, 2. FCSB - 47, 3. FC Voluntari - 37, 4. FC Botoşani - 34, 5. CS Universitatea Craiova - 32, 6. Farul - 32, 7. FC Rapid - 32, 8. FC Argeş - 28, 9. UTA - 27, 10. Sepsi - 26, 11. Chindia - 22, 12. CS Mioveni - 21, 13. Gaz Metan Mediaş - 20, 14. FC U Craiova - 19, 15. Dinamo - 12, 16. Academica Clinceni - 11.

Prima etapă din 2022, cea cu numărul 22, va avea loc la finalul lunii ianuarie.