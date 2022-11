Cum vrea Hagi să fie apelat: "Am fost antrenor, acum nu mai sunt" VIDEO

Hagi a declarat că nu își poate ascunde fericirea după ce echipa lui s-a deatșat la opt puncte în fruntea Superligii.

”Nu pot să îmi ascund fericirea! Suntem pe drumul bun, jucătorii pedalează și sunt mulțumit!

Am încercat să jucăm, am întâlnit o echipă care a stat bine în teren. Jucăm bine, facem lucrurile bune. Am avut răbdare, le-am spus că golul va veni şi a venit.

Ads

De la începutul campionatului noi nu am fost trecuţi la echipele care au şanse, acum suntem aici. E bine pe primul loc. Am oxigen. E bine aici!", a spus Hagi după Farul - Mioveni 2-1.

"În calitate de antrenor și de manager, vreau să vă întreb cum vedeți situația echipelor românești în competițiile europene", a spus reporterul prezent la meci, dar Hagi l-a corectat rapid. "Sunt manager, nu antrenor. Antrenor am fost, eram la început".