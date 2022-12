Reacția reporterului care a stat în fața furiei lui Hagi: "Să vă spun cum a fost treaba"

Gică Hagi a fost dezlănțuit după meciul Farului cu CFR Cluj din Cupa României, scor 0-0.

Rezultatul a însemnat eliminarea Farului din Cupa României.

Hagi nu a fost supărat atât pe deznodământul partidei, cât pe decizia televiziunilor de a nu chema la interviuri jucători de la Farul, în afara fotbalistului desemnat "omul meciului".

Ads

Hagi s-a răstit la reporterul DigiSport Silviu Bordei, care a "înțepenit" în fața crizei de nervi a Regelui.

”Cum vine un jucător de la ei să vorbească aici şi de la noi nu? Ce, ai mei nu au ce zice? Dacă lor le spuneţi asta, să vină aici, nouă de ce nu? Ce, vă e frică că spune ce s-a văzut? Jucătorul meciului e jucătorul meciului! Apoi trebuie să vină câte unul de la fiecare echipă. Trebuie să spună şi jucătorul nostru ce a simţit. De ce să nu vină şi la noi căpitanul?"

Reporterul DigiSport, Silviu Bordei, a elucidat misterul. La Cupa României nu se desemnează un "om al meciului". El a decis să cheme antrenorii și câte un jucător de la fiecare echipă.

"Hai să vă spun eu cum stă treaba fiindcă am fost implicat direct😉... La cupa nu există jucătorul meciului, nu exista nici o obligație de presa și EU am fost cel care a decis să chem la interviu câte un jucator de la fiecare echipă plus antrenorii. Restul e can can", a spus Silviu Bordei într-un comentariu pe Facebook.