Cum a reușit Hagi să-l surprindă pe Balint la miezul nopții! Efortul făcut de Rege pentru prietenul său

Gabi Balint a avut parte de cea mai frumoasă surpriză la împlinirea vârstei de 60 de ani, primind vizita bunului său prieten Gică Hagi.

Acesta a condus de la București la Bistrița, mai bine de șapte ore, pentru a-i ura La Mulți Ani, față în față, lui Balint, iar a doua zi s-a întors.

"Programată era probabil din partea lui, dar eu nu știam, mi-a făcut o surpriză extraordinară, nu a fost regie. Costume naționale găsim aici, ne-am mișcat imediat, am oamenii mei.

Ads

Să-l am pe Hagi la mine, la țară, și să nu-l îmbrac în ie populară, era păcat. I-a plăcut ideea, era zâmbăreț în poză. Avea și floricică. Am avut șampanie în pahare. A ținut să vină să îmi spună 'La mulți ani' intre 2 și 3 ianuarie. La 12 am băut șampanie. Nu mă așteptam, e ceva ce nu o să uit.

A plecat la 7 fără un sfert dimineață, a dormit câteva ore și s-a întors la București, cu soția, că el are reunirea cu Farul, nu a avut timp să stea. E prea mult spus petrecere, a fost un fel de masă în familie, ne-am simțit foarte bine", a povestit Balint, la Fotbal Club de la Digisport.