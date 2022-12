Premierul Nicolae Ciucă a declarat înaintea ultimei ședințe de guvern din 2022 că executivul s-a ferit de apariții televizate și că va face la fel și anul viitor. Totodată, premierul a mulțumit românilor pentru încredere, precum și coaliției de guvernare.

În deschiderea ședinței, Nicolae Ciucă a mulțumit coaliției de guvernare, despre care spune că a asigurat o stabilitate.

„S-a putut constata că avem o coaliție de guvernare care și-a asumat responsabilitatea guvernării. Prin această stabilitate s-a putut să inspirăm încrederea tuturor partenerilor sociali și partenerilor externi care au văzut în România o oportunitate de investiții. Încheiem 2022 cu o valoare de aproximativ 11 miliarde de euro din investiții”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Totodată, premierul a mulțumit și românilor și a explicat de ce guvernanții s-au ferit la televizor, adăugând apoi că la fel vor face și în 2023.

„Fiind ultima ședință din acest an, voi mulțumi românilor pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. Am preferat să nu apărem de prea multe ori la televizor. Toată această abordare a fost în favoarea alocării timpului pentru mai multă activitate, mai mult dialog cu partenerii sociali și societatea civilă. Consider că așa este onest față de oameni, să le spunem întotdeauna adevărul. La fel vom face și anul viitor, vom apărea mai puțin la televizor și vom prefera să facem mai mult la nivelul instituțiilor guvernamentale”, a mai notat Ciucă.

În aceeași ședință, premierul a amintit despre obiectivele îndeplinite ale guvernării, dar și despre cele ratate. Printre acestea se regăsește și aderarea țării noastre la Spațiul Schengen.

„Am avut o așteptare să primim aderarea la Spațiul Schengen. Nu s-a întâmplat deși România îndeplinea toate cerințele. Asta nu ne-a dezarmat, pot să afirm că vom continua să menținem dialogul și să luăm măsurile care se impun astfel încât să dovedim în continuare că îndeplinim toate acesta standarde și că România merită să fie membră a Spațiului Schengen”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Totodată, liderul PNL a subliniat că în ședința de astăzi „vom avea o serie întreagă de decizii care vizează îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR. Vom adopta legea de modificare a pensiilor speciale”.

Adio compensare la benzină

De asemenea, premierul a mai anunțat că Executivul nu va mai prelungi mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți cu 50 de bani pe litru. Acesta a lăsat însă o portiță deschisă pentru revenirea la această măsură.

„Trebuie să anunțăm că de la 1 ianuarie, măsura de compensare nu va mai funcționa. E doar o măsură de suspendare. Dacă prețurile vor avea o evoluție care să depășească puterea de cumpărare, o vom aplica din nou”, a declarat Nicolae Ciucă la finalul ședinței de guvern.

În acest moment, prețul mediu la benzină a scăzut la 6,02 lei pe litru, iar prețul mediu la motorină a scăzut la 7,17 lei pe litru, dar șoferii vor plăti cu 50 de bani mai mult de la 1 ianuarie 2023, în contextul în care compensarea nu se va mai aplica.