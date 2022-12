Anul partidelor de carton. Liviu Dragnea anunță că a pus bazele altei formațiuni după despărțirea de Codrin Ștefănescu

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a anunțat că a pus deja bazele pentru un nou partid, la câteva luni după despărțirea de fostul camarad Codrin Ștefănescu și Alianța Pentru patrie (APP). În 2022, și alți lideri politici și-au făcut partide.

Într-un interviu pentru Realitatea Plus, Liviu Dragnea a transmis că anul viitor va „prezenta planul de salvare a României. O să încep să-l prezint public, domeniu cu domeniu”. Întrebat dacă are de gând să-și formeze un nou partid, Dragnea a subliniat că „este făcut deja. Există”.

Cu toate astea, fostul lider social-democrat a refuzat să spună cum se numește partidul și a precizat că ia în calcul o colaborare cu senatoarea independentă Diana Șoșoacă.

„Dintre toți politicienii care tulbură apele, care sunt pe Facebook, sunt la televiziuni și care își zic patrioți, singurul politician sincer este Diana Șoșoacă. Nu este feblețea mea, face mult zgomot. Are și ea dreptate, dacă nu făcea prea mult zgomot, nu o lua nimeni în seamă. Nu o judec eu. La ea am văzut sinceritate. La restul e jale”, a afirmat Dragnea.

Fost președinte, caut partid

Pe lângă noua formațiune a lui Liviu Dragnea, în 2021 și-a făcut apariție și APP, formațiune fondată de Codrin Ștefănescu în jurul fostului lider PSD. Partidul a apărut în perioada eliberării lui Liviu Dragnea din închisoare, folosindu-se de imaginea acestuia din urmă pentru a atrage electorat dat și membri de la alte partide. APP deține și un parlamentar, Francisc Tobă, intrat inițial pe listele AUR și exclus la scurt timp după ce în presă au apărut informații cum că acesta ar fi participat la reprimarea Revoluţiei din 1989.

Un alt partid nou apărut este Forța Dreptei, condus de către fostul președinte PNL Ludovic Orban. Acesta dădea semne că urmează să se despartă de liberali încă din octombrie 2021 după ce a pierdut șefia PNL în fața lui Florin Cîțu. Tensiunile dintre Orban și conducerea PNL au crescut odată cu ieșirea USR de la guvernare și formarea noii coaliții dintre liberali și PSD. Pe 2 noiembrie anul trecut, Orban alături de alți parlamentari PNL, apropiați fostului președinte, au anunțat că se dezafiliază de grupul liberalilor din Parlament, pentru ca mai apoi să demisioneze și din partid. Ulterior, pe 14 decembrie a fost format Forța Dreptei, la inițiativa lui Orban, iar în prezent are în Parlament 14 membri, toți foști deputați și senatori PNL.

Cealaltă mare despărțire din Parlamentul României a fost din USR, unde mai mulți membri din fostul PLUS, dar și din USR, au demisionat fiind nemulțumiți de conducerea partidului. Cea mai mare parte s-au înscris apoi în partidul Reînnoim Proiectul European al României (REPER), partid fondat de către Dacian Cioloș și condus interimar de europarlamentarii Dragoș Pîslaru și Ramona Strugariu. REPER a fost fondat oficial la începutul lunii august a acestui an iar în prezent are în parlament 11 membri, toți foști reprezentanți ai USR.

O revenire pe prima scenă din politică a făcut și fostul candidat PSD la prezidențiale și premier Viorica Dăncilă, care s-a înscris în prima parte a anului în „Națiune Oameni Împreună” (NOI). La fel ca și Liviu Dragnea, Dăncilă a fost președinte al PSD, însă a demisionat din partid după ce partidul a pus-o pe linie moartă după eșecul de la prezidențiale. În urma congresului partidului din aprilie, Viorica Dăncilă a fost aleasă președintele NOI, cu 247 de voturi „pentru”, 2 „împotrivă” și 2 voturi nule.