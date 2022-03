Selecționerul Greciei, după victoria cu România: ”Am vorbit cu Dan Petrescu înainte de meci, dar nu mi-a spus nimic”

Antrenorul echipei naţionale de fotbal a Greciei, uruguayanul Gustavo Poyet, a declarat la finalul partidei amicale câştigate în România, cu scorul de 1-0, că este satisfăcut de rezultatul obţinut la debutul său pe banca tehnică a selecţionatei elene.

"Era important pentru noi să câştigăm, era o problemă de mentalitate. Sunt foarte mulţumit de prima jumătate a meciului, când am avut o posesie foarte bună. Este o zi importantă în Grecia, Ziua Independenţei, şi este un bun prilej pentru toată lumea să sărbătorească. Eu cred că meciul a avut un balans, am reuşit şi să marcăm. Pentru primul meci sunt satisfăcut", a declarat Poyet la conferinţa de presă.

El a precizat că a fost dificil să pregătească partida cu selecţionata României, în condiţiile în care şi aceasta avea un debutant ca selecţioner, Edward Iordănescu, şi nu cunoştea stilul de joc abordat.

"A fost un meci dificil de pregătit, pentru că nu ştiam cum joacă echipa României, nu ştiam dacă folosesc acelaşi sistem de joc ca şi până acum, 4-3-3, sau dacă foloseşte un sistem diferit. Am vorbit cu Dan Petrescu înainte de meci, am încercat să obţin informaţii de la el, dar nu mi-a spus nimic. Am ştiut doar ceea ce era public. Nu ştiam nici jucătorii, era totul complet nou pentru noi. Cu trei zile înainte nu ştiam jucătorii, era un antrenor nou, un nou sistem, nu aveam informaţii privitoare la poziţii, a fost foarte dificil", a mai spus tehnicianul uruguayan.

Echipa naţională de fotbal a Greciei a învins, vineri, la Bucureşti, selecţionata României, într-o partidă amicală, cu scorul de 1-0. Pentru ambii selecţioneri, Gustavo Poyet şi Edward Iordănescu, meciul a reprezentat debutul lor pe banca tehnică a selecţionatelor Greciei şi României.