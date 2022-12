Guardiola, furios! Un jucător a venit prea gras de la Cupa Mondială

Josep Guardiola nu s-a putut baza pe un jucător în meciul pe care Manchester City l-a avut cu Liverpool în Cupa Ligii Angliei, scor 3-2.

Este vorba despre mijlocașul englez Kalvin Phillips. Acesta a venit cu kilograme în plus de la Cupa Mondială, iar Guardiola are toleranță zero când vine vorba de greutatea excesivă.

"Kalvin a venit cu filograme în plus. Nu era în condiția de a se antrena și de a juca", a spus Guardiola, evident nemulțumit.

Mijlocașul englez a jucat doar 43 de minute la Cupa Mondială, 34 de minute cu Țara Galilor și nouă minute cu Senegal.