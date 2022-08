O boală misterioasă afectează zeci de copii cu vârste sub 5 ani. A fost diagnosticată pentru prima dată în vara acestui an.

Este cunoscută sub numele de "gripa tomatelor". 82 de cazuri au fost raportate din luna mai până în prezent.

Denumită astfel din cauza bășicilor roșii care apar pe piele, gripa tomatelor provoacă, de asemenea, febră mare, erupții cutanate și dureri intense la nivelul articulațiilor.

În timp ce variola maimuțelor se răspândește în întreaga lume, medicii din India au avertizat asupra unui nou virus care infectează copiii, scrie alephnews.ro.

Cunoscută sub numele de gripa tomatelor, varianta a fost identificată pentru prima dată în luna mai a acestui an, iar până în prezent 82 de copii cu vârste sub cinci ani au contractat boala.

Până în prezent, boala a fost limitată la districtul Kollam din Kerala, India, și la localitățile învecinate Anchal, Aryankavu și Neduvathur, iar autoritățile au luat măsuri de precauție pentru a se asigura că nu se răspândește.

The Lancet a raportat: „În momentul în care ne confruntăm cu apariția probabilă a celui de-al patrulea val de COVID-19, un nou virus cunoscut sub numele de gripa tomatelor sau febra tomatelor a apărut în India, în statul Kerala, la copii mai mici de 5 ani.

„Infecția virală rară se află într-o stare endemică și este considerată ca nefiind o amenințare pentru viață; totuși, din cauza experienței îngrozitoare a pandemiei COVID-19, este de dorit un comportament vigilent pentru a preveni apariția altor focare.

„Copiii sunt expuși unui risc crescut la gripa tomatelor, deoarece infecțiile virale sunt frecvente la această grupă de vârstă, iar răspândirea se face probabil prin contact apropiat.”

Se spune că infecția este „foarte contagioasă”, cei care intră în contact cu cazurile confirmate fiind plasați în izolare timp de aproximativ o săptămână.

Copiii sunt împiedicați să împartă obiecte precum jucării, haine și alimente pentru a preveni agravarea situației.