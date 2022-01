Sindicaliștii STB vor să stea față în față cu membrii Consiliului de Administrație al societății: „Sunt singurii care pot găsi soluția”

Membrii Consiliului de Administraţie (CA) al Societăţii de Transport Bucureşti (STB) sunt singurii care pot lua decizii pentru identificarea unei soluţii care să conducă la încheierea conflictului spontan de muncă de la STB, se menţionează într-un comunicat remis duminică de Biroul Permanent al Sindicatului Transportatorilor din Bucureşti.

Organizaţia sindicală solicită CA al STB organizarea unei întrevederi, luni, cu reprezentanţii angajaţilor, pentru dezbateri pe tema acestei crize.

„Având în vedere invitaţia Directorului General primită prin WhatsApp, astăzi 23.01.2022 ora 11:56, pentru o întâlnire la ora 12:00, în vederea deblocării situaţiei create la nivel de STB SA, neavând timpul necesar pentru a da curs întâlnirii, vă comunicăm că în cursul zilei de mâine dimineaţă, solicităm o întâlnire cu membri CA STB SA, singurii care pot decide, pentru a discuta şi a indentifica o soluţie care să conducă la încheierea acestui conflict spontan”, se precizează în comunicatul remis de organizaţia sindicală.

Sindicatul Transportatorilor Bucureşti subliniază că liderii acestei organizaţii sindicale sunt cei împuterniciţi de salariaţi să discute cu Consiliul de Administraţie al STB.

„Precizăm că persoanele mandatate din partea salariaţilor sunt cei din conducerea Sindicatului Transportatorilor din Bucureşti. Aşteptăm să ne comunicaţi, în timp util, ora şi locul întâlnirii”, se menţionează în comunicatul remis de organizaţia sindicală.

Șoferi STB amenințați de liderii sindicali. Ce spune director general

Mai mulţi șoferi ieşiţi pe traseu duminică dimineaţa, 23 ianuarie, au fost presaţi de liderii de sindicat, a declarat directorul general al Societăţii de Transport Bucureşti, Adrian Criţ, într-o conferinţă de presă.

„Astăzi am avut o discuţie cu şeful depoului de la Berceni. M-a sunat în jurul orei 9 şi mi-a spus că 6 conducători de troleibuz s-au întors tremurând din traseu şi vor să intre în depou. L-am rugat să îi invite în birou, astfel încât să am o discuţie cu dânşii şi am intervenit telefonic. Acei oameni au fost presaţi de liderii sindicali să iasă de pe traseu. Pentru acest lucru, cineva va răspunde în faţa legii. Acei oameni tremurau. Am avut discuţia cu ei, i-am calmat. Să ştiţi că n-au mai vrut să intre pe traseu”, a afirmat Adrian Criţ.

Directorul general al STB a apreciat că scopul grevei este interesul sindicatului de a continua să controleze societatea comercială.