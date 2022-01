Nicuşor Dan îi amenință cu plângerea penală pe angajații STB care vor continua greva și anunță controale ample

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi seară, 20 ianuarie, că decizia instanței privind suspendarea grevei STB este executorie, angajații care o vor continua riscând plângeri penale.

”În continuare, liderul de sindicat circulă din depou în depou şi amăgeşte şoferii şi vatmanii STB. Li se spune tot felul de lucruri, printre care că această hotărâre nu ar fi executorie. O spun cu toată responsabilitatea, este o hotărâre executorie şi mâine dimineaţă cine nu va ieşi o să răspundă. Al doilea aspect al problemei este că suntem deschişi la dialog cu oricine din STB, dar nu prin intermediul acestui lider penal, acest lider care a incitat la o grevă total nelegală pentru motive pentru care s-a pronunţat instanţa de judecată azi şi care continuă să incite la nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti. Vom avea dialog”, a declarat Nicuşor Dan la Digi 24.

Primarul general al Capitalei a mai precizat că datoriile STB au fost eşalonate şi că societatea nu se mai află în pericol de a intra în insolvenţă sau în faliment.

”Evident că într-o instituţie subfinanţată ani de zile există probleme, noi încercăm să rezolvăm aceste probleme. Am stabilizat această societate care, în momentul în care am preluat-o, avea risc de insolvenţă şi faliment. Acum are datoriile eşalonate, nu mai există acest risc. Suntem hotărâţi să consolidăm această societate”, a declarat Nicuşor Dan.

Edilul a mai anunţat şi unele controale la STB.

”Ne vom uita la consumul de combustibil, ne vom uita la ora la care pleacă şoferii, la graficul cu orele la care pleacă şoferii din autobază şi depouri. Ne vom uita la acele sporuri de salarii pentru chemarea şoferilor din zilele libere, când nu erau alţi şoferi disponibili, toate aceste acţiuni de eficientizare a activităţii, pentru că banii pe care îi dau bucureştenii pentru un serviciu de calitate sut asumate de coaliţia care are majoritatea în Consiliul general”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a mai adăugat că deja a fost depusă o plângere penală şi că vinovatul pentru întregul scandal este liderul de sindicat.

”Plângerea penală este deja depusă pentru acţiunile de ieri până azi şi acum, în urma acestor instigări de azi, va fi completată mâine. Vinovatul pentru acest scandal este liderul de sindicat, Petrariu şi ceilalţi lideri de sindicat care îl acompaniază şi care vor să întrerupă acest program de eficientizare. Dar dincolo de ce vor ei să obşină, noi avem o lege în România, care spune că în stare de alertă nu se face grevă şi că dacă nu eşti în stare de alertă şi vrei să faci grevă, trebuie să faci nişte paşi preliminari, printre care anunţul opiniei ăublice cu o perioadă rezonabilă înainte. Şi fiind serviciu public, trebuie să asiguri o treime din acest serviciu. Faptul că aceşti lideri de sindicat au incitat şi acum continuă să incite la nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti, asta e o infracţiune şi dincolo de infracţiune, este o pagubă de 3 milioane de lei pe zi pe care sindicatul o produce operatorilor de transport pentru care operatorul de transport STB o să se îndrepte împotriva lor”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Tribunalul Bucureşti a suspendat greva de joi de la Societatea de Transport Bucureşti şi a dispus reluarea imediată a activităţii. La apoape cinci ore de la pronunţarea deciziei, mijloacele de transport tot nu au ieşit pe traseu în Capitală.

Ulterior, Societatea de Transport Bucureşti a anunțat că greva angajaților ar putea continua și vineri, deși a fost suspendată în instanță. Potrivit conducerii companiei, la presiunea sindicaliștilor, salariații refuză să își reia activitatea.