Nicușor Dan, după ce greva STB a fost suspendată în instanță: ”Liderul sindicatului va avea soarta lui Ion Rădoi”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a cerut reluarea imediată a activității STB, după ce joi, 20 ianuarie, greva angajaților a fost suspendată de Tribunalul București. Edilul l-a acuzat pe liderul de sindicat că are interese politice.

”Decizia Tribunalului Bucureşti din această după-amiază e clară: greva orchestrată politic de la STB se suspendă. E o decizie executorie, deci trebuie pusă în aplicare de urgenţă. Lucrul trebuie reluat imediat, iar mijloacele de transport să fie puse în funcţiune ca să deservească bucureştenii. Sper că nimeni - niciun lider de sindicat, niciun sindicalist controlat politic - nu va îndrăzni să sfideze o decizie a instanţei şi să incite în continuare la grevă”, a scris primarul, pe Facebook.

Nicușor Dan şi-a reiterat disponibilitatea de a discuta cu reprezentanţi ai angajaţilor, dar i-a reproşat preşedintelui Sindicatului Transportatorilor din Bucureşti, Vasile Petrariu, că ar promova interese personale şi politice. În opinia primarului, acesta ”va avea soarta” lui Ion Rădoi, lider de sindicat la Metrorex.

Ads

”Sunt în continuare deschis dialogului şi aştept să discut cu sindicalişti care reprezintă interese sindicale, nu interese politice. Până la această oră nu am primit niciun răspuns la această invitaţie de a dialoga. În acelaşi timp, însă, mijloacele de transport STB trebuie să se întoarcă pe trasee, iar transportul public de suprafaţă în Capitală trebuie să revină la normal cât mai repede. Pentru liderul de sindicat membru PSD, Vasile Petrariu, am un mesaj foarte clar: va avea soarta lui Ion Rădoi. Liderii sindicali care reprezintă forţe politice şi nu salariaţi, care îşi folosesc poziţiile sindicale pentru interese personale şi pentru interesele politicienilor care-i manevrează nu pot avea parte de respectul bucureştenilor”, a completat primarul general.

Tribunalul Bucureşti a admis joi cererea STB de suspendare a grevei declanşate de sindicalişti, activitatea în transportul public din Capitală urmând a fi reluată imediat.

Ads

Preşedintele Sindicatului Transportatorilor din Bucureşti, Vasile Petrariu, a declarat că angajaţii vor fi informaţi cu privire la decizia Tribunalului, iar aceştia vor decide ce au de făcut mai departe.

”Nu am primit încă nicio decizie, nicio comunicare de la Tribunal, doar am văzut la televizor. Dacă asta va fi decizia, îi vom informa pe oameni şi oamenii vor decide ce au de făcut. Suntem obligaţi să-i informăm, iar oamenii vor decide, pentru că şi până acum noi nu am avut treabă cu acest conflict. S-a tot vehiculat că e grevă, dar nu, nici pe departe, pentru că nici nu aveam cum să facem grevă. Îi vom informa pe oameni şi rămâne la latitudinea lor, desigur”, a afirmat Vasile Petrariu.