Transportul în Capitală ar putea rămâne blocat și în weekend, după ce negocierile de vineri seară între primarul Nicușor Dan și liderii sindicatului STB au eșuat.

Liderul de sindicat l-a acuzat pe edil că a refuzat dialogul şi nu a stat nici măcar un minut la masa discuţiilor.

Aceasta a fost a doua rundă de negocieri, după alta care a durat patru ore.

”Domnul primar general nu a stat cu noi nici măcar un minut (...) nu a intenţionat niciodată să rezolve acest lucru. Lucrul acesta noi l-am bănuit. Noi o să e transmitem salariaţilor care ne aşteaptă la unităţi (...) Lucrul ăsta nu face decât să escaladeze conflictul. Aceste declaraţii şi poziţii belicoase care invită şi instigă nu ajută cu nimic”, a declarat liderul de sindicat al STB, Vasile Petrariu, la finalul negocierlor.

Sindicaliştii afirmă că soluţiile erau legate de dialog.

”Măcar în ultima clipă trebuia să fie un dialog real, care să permită dezamorsarea acestui conflict. Ne ducem la salariaţi să le transmitem această mare realizare - mă refer la întâlnirea cu primarul general - aşteptăm de la Tribunal decizia de astăzi şi salariaţii vor decide ce vor face în perioada următoare”, a mai declarat liderul sindicatului STB.

Întrebat ce le transmite călătorilor, după cea de-a doua zi în care mijloacele de transport nu au circulat, Vasile Petrariu a afirmat: ”Mii de scuze, nu-i ajută cu nimic pe cei care merg cu transportul public local, dar să înţeleagă că nu este numai vina noastră. Am fost aduşi în această situaţie de conducerea STB, de poziţia pe care o are primarul general, de faptul că primarul general face politică şi lucrul acesta nu-i ajută pe cetăţeni”. Sindicaliştii au reiterat ideea că nu este vorba despre o grevă, ci de un protest spontan la care participă toate categoriile de personal din cadrul companiei.

”Toate adresele pe care le-am făcut au fost de pomană.

Ne ducem să vorbim cu oamenii. Sper să fie comunicată pe portal decizia instanței, să o prezentăm salariaților, să îi informăm. Am fost acuzați de incitare, dar nu noi am vorbit de salarii mari, că salariații fură piese. Am rămas chiar surprins când mi s-a spus la o televiziune că eu am 42.000 de lei salariu. Să manipulezi în halul ăsta e inacceptabil. Am 4.000 de lei.

Aș fi sperat ca astăzi să soluționăm problemă, că cei care pot lua o decizie - consiliul de administrație STB - să o facă. O pot face astăzi, încă nu e târziu”, a declarat liderul de sindicat Vasile Petrariu la finalul negocierilor.

Tribunalul Bucureşti a dispus, vineri, încetarea grevei de la Societatea de Transport Bucureşti, considerând-o ilegală, şi reluarea imediată a activităţii.