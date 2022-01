Pierderile provocate de greva STB, estimate la 20 milioane de lei. „Această societate poate intra în insolvenţă”

Directorul general al Societăţii de Transport Bucureşti, Adrian Criţ, estimează pierderile provocate de grevă, în momentul de faţă, în jur de 20 milioane lei şi avertizează că, dacă angajaţii nu îşi vor relua activitatea, STB ar putea intra în insolvenţă.

"Aceste pierderi pot fi cuantificate, din punctul meu de vedere, doar urmare a unui amplu audit economic făcut de către o companie foarte mare. De ce? Pentru că nu îmi doresc ca angajaţi din cadrul instituţiei să facă această evaluare. Eu consider că, pentru transparenţă, şi faţă de publicul călător şi faţă de noi, şi pentru a nu diminua valoarea sau a avea diferenţe majore care să fie imputabile sau contestabile în instanţă, acest lucru făcut de o companie externă ar fi benefic. Ca şi valoare, eu consider că urmare a acestor trei zile de grevă ilegală probabil aceasta se va situa undeva în jur de 20 de milioane de lei. Asta în momentul de faţă. Gândiţi-vă şi la prejudiciile de imagine, la ce vor spune călătorii despre noi şi dacă nu cumva am pierdut suportul bucureştenilor, pentru că o companie finanţată de cetăţeni prin taxe, impozite, trebuie să-şi îndeplinească îndatoririle faţă de ei în primul rând", a spus Criţ la B1TV, întrebat fiind despre pagubele produse de grevă.

El a atras atenţia că veniturile au scăzut ca urmare a celor trei zile de grevă şi societatea s-ar putea să nu mai aibă bani şi poate intra în insolvenţă.

"Dacă noi nu ieşim în momentul de faţă la muncă, această societate poate intra în insolvenţă(...) Urmare a celor trei zile de grevă, prin diminuarea veniturilor, s-ar putea să nu mai avem din păcate bani pentru salarii, bani pentru plata utilităţilor, bani pentru alte cheltuieli necesare efectuării transportului public. Deci, sau ne începem activitatea, sau s-ar putea ca această companie să nu mai existe. Cu greu am reuşit să eşalonăm o datorie istorică pe care am preluat-o când am preluat acest mandat, de 1,3 miliarde lei. Am redus această datorie cu sprijinul municipalităţii. În momentul de faţă, datoria e undeva în jur de 900 milioane lei, cu tot cu penalităţi, către ANAF. Aceasta este eşalonată cu greu şi trebuie plătită. Orice neplată a unei rate, din păcate, duce la insolvenţă", a explicat directorul STB.

El a subliniat că, în ceea ce priveşte abonamentele călătorilor, ar trebui să fie prelungită perioada de valabilitate a acestora cu trei zile.

"Ca şi decizie managerială. aici ar trebui să intervenim şi să spunem Da, din păcate n-aţi putut utiliza abonamentul trei zile, o să aveţi încă trei zile la dispoziţie după expirarea lui. Asta pe de o parte. Dar ştim noi prejudiciul pe care l-am adus acelui utilizator prin faptul că el nu a putut să utilizeze transportul public în perioada respectivă? Nu îl cunoaştem, drept urmare s-ar putea să apară şi alte probleme pe care în momentul de faţă nu le putem identifica", a subliniat Adrian Criţ.

Directorul STB a menţionat că sindicatul reprezentativ va deconta reducerea veniturilor, iar fondul de grevă pe care acesta îl are nu va acoperi valoarea daunelor.

"STB în momentul de faţă are nişte venituri mult diminuate, urmare a faptului că angajaţii nu şi-au îndeplinit îndatoririle de serviciu şi acest lucru îl va deconta sindicatul reprezentativ. Sunt costurile pe care le avem noi prin contractul de delegare cu Asociaţia Metropolitană Bucureşti-Ilfov, sunt costurile de prestaţie neefectuată, sunt costurile cu utilităţile consumate conform contractului şi neutilizate, care nu aduc niciun beneficiu. Liderii sindicali trebuie să ştie următorul lucru, şi angajaţii trebuie să cunoască: fondul de grevă de care se vorbeşte şi cu care îi amăgeşte sindicatul pe angajaţi nu va acoperi valoarea daunelor", a punctat Criţ.

Greva declanşată de angajaţii Societăţii de Transport Bucureşti (STB) continuă şi sâmbătă, deşi Tribunalul Bucureşti a decis vineri că aceasta este ilegală.

"Din păcate, în continuare, cu toate că există o hotărâre a instanţei din care rezultă că greva este ilegală, angajaţii nu o respectă. Acesta este un atac concertat la siguranţa bucureştenilor, cu consecinţe majore referitoare la existenta în viitor a societăţii. Este un boicot împotriva siguranţei bucureştenilor, orchestrat pe linie sindicala, organizaţie care nu mai reprezintă vreun interes al angajaţilor.(...) Fac apel la conştiinţa acestora să iasă pe traseu cu gândul la familiile lor, la nevoia de mobilitate a populaţiei. Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a solicitat vineri seara Parchetului să urgenteze măsurile împotriva persoanelor care au organizat greva de la STB, în special a liderului sindical Vasile Petrariu", a declarat sâmbătă dimineaţa pentru AGERPRES Adrian Criţ.

Discuţiile dintre sindicalişti şi primarul general al Capitalei au eşuat vineri seara, angajaţii STB solicitând în continuare demisia directorului general al societăţii, care poate fi decisă numai de Consiliul de Administraţie al STB.

Angajaţii STB au intrat joi dimineaţa în grevă generală, sindicaliştii spunând că revendicările lor privind creşterile salariale nu au fost soluţionate, însă au cerut şi demisia directorului general al societăţii.A