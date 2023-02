Greve de amploare pe aeroporturile din Germania. Avertizare de călătorie emisă de MAE VIDEO

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Federală Germania că, pentru ziua de vineri, 17 februarie, Sindicatul VERDI (Uniunea Sindicatelor din Servicii) a anunţat organizarea de greve pe aeroporturile din München, Frankfurt am Main, Hamburg, Dortmund, Hanovra, Bremen şi Stuttgart, iar programul curselor aeriene operate pe aceste aeroporturi poate înregistra perturbări.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale reprezentanţei diplomatice şi oficiilor consulare ale României din Germania, după cum urmează:

Ambasada României la Berlin: +49 3021239555, +49 30 21239514, +49 30 21239516.

Consulatul General al României la Bonn: +49 228 68 38 135; +49 228 68 38 211; +49 228 68 38 244; +49 228 68 38 254

Consulatul General al României la München: +49 89 553307 sau +49 89 98106143

Consulatul General al României la Stuttgart: +49 711.664.86.11, +49 711.664.86.12, +49 711.664.86.13, +49 711.664.86.14, +49 711.664.86.15.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefoanele de permanenţă: +491601579938 (Berlin), +491735757585 (Bonn), +491602087789 (München), +491716813450 (Stuttgart).

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginii de Internet www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă" (www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

