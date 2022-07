Punct ochit, punct lovit. Grenadă aruncată din dronă exact prin turela deschisă a unui tanc rusesc VIDEO

Ucrainenii au în continuare mare succes cu grenadele lansate din drone. Zilnic sunt publicate imagini cu vehicule militare rusești distruse în urma unor astfel de acțiuni.

În timp, cei care mânuiesc dronele s-au specializat atât de mult încât au ajuns să introducă grenadele lansate din drone prin turela tancurilor. Rezultatul este nimicitor pentru soldații ruși aflați în interior.

Un video cu un tanc rusesc T-62M distrus de o grenadă RGD-5, pe frontul din sudul Ucrainei, a devenit viral pe Twitter. Lansată din dronă, grenada intră direct în interiorul tancului a cărui trapă este deschisă.

The T-62s are the obsolete soviet tanks from the 1960s which Russia has to demothball and deploy in the Donbas and Kherson oblast due to heavy losses of modern tanks.https://t.co/qn6PFGEqWg pic.twitter.com/rRhxThCFrg— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 7, 2022