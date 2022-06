Cât costă să mănânci un prânz și o cină pe o insulă din Grecia: „Poate par penibil. Aud zvonuri că prețurile au explodat”

Au explodat sau nu prețurile la mâncare în Grecia? Aceasta este tema de discuție lansată pe Forum Grecia de un român care a fost în ultimii cinci ani în Grecia, dar care a auzit zvonuri că în acest an prețurile la restaurante „au explodat”.

„Poate par penibil. Am însă nevoie de o informație "pertinentă". Am mers în Grecia în ultimii 5 ani, pe insule, am avut doar mic dejun inclus, iar prânzul și cina le luam numai la taverne.

Întotdeauna achitam undeva între 45-60 euro la masă, 2 adulți și fiul (10-15ani acum). Aici vorbim de aperitiv, fel tradițional, desert, o băutură. Aud zvonuri cum că, comparativ cu anii trecuți, preturile au explodat. Cineva care a fost acum în Grecia (eu plec duminică), poate să-mi infirme sau confirme zvonurile? Vă mulțumesc!!!!”, a scris turistul român pe grupul de Facebook Forum Grecia.

„Au mai crescut putin, dar nu au,, explodat". Probabil la cei 45-60 euro pe care îi plăteați înainte o să mai adăugați încă 5-8 eur. Noi am plătit per familie cu 4 membri undeva între 50-70 eur per masă. Mi se par mai decente scumpirile la ei vs România”, a răspuns un alt turist român.

„Au crescut prețurile, însă nu știu să cuantific ca procent. De exemplu, un fel de mâncare clasic nu cred că mai mult de 20%, însa un platou cu fructe de mare (exact la același restaurant), acum 3 ani costa 15 euro, anul acesta 24. Depinde. Oricum cu 80 euro mănâncă foarte bine 3 persoane”, a răspuns un alt membru al grupului.

„Suntem în Corfu - Agios Gordios în momentul de față. O cină pentru 2 persoane e undeva între 50-70 euro. Depinde dacă vrei starter sau nu. Șenzlongurile pe plajă sunt 10 euro/2 pers. Bere la Market e între 1 - 1.2 euro la 0.33. Micul dejun dacă nu îl ai la cazare îl poți lua în diferite locuri și costă 10 euro/pers și e foarte bun”, a explicat, pe forum, o turistă aflată în Grecia.

Potrivit unui alt turist român ajuns în Grecia, prețurile nu sunt de speriat. „Să fie un 10-15% mai mult ca anul trecut. Depinde și de zona unde mergeți. Mai sunt și locații ce speculează această criză”, a scris turistul.