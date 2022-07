Povestea "care" și "pe care". Unde începe eficientizarea limbajului și unde se termină barbarismul gramatical

Cunoștințele de gramatică ale limbii române reprezintă un fragment din cultura generală a fiecăruia dintre noi.

Utilitatea gramaticii și nevoia ei mare în școală este întărită de multe argumente plauzibile, astfel limba română n-ar mai fi urâțită și analfabetismul funcțional nu ar mai fi atât de popular în România.

Cu toate că există reguli precise, sunt mulți care le încalcă, fie din comoditate, fie nu sunt interesați să vorbească sau să scrie corect gramatical.

Marian Staș, expert în educație cu peste 30 de ani de carieră, cadru didactic asociat la Universitatea București, dar și președintele Asociației Clubului Liderii Mileniului Trei, a vorbit pentru Ziare.com despre cum vede el lucrurile - e lucru sfânt sau nu să cunoști gramatica de la A la Z.

A vorbi corect gramatical e un lucru sfânt

"A vorbi corect gramatical limba română este nenegociabil. Este un lucru sfânt.

De exemplu, niciun, nicio - se scriu într-un cuvânt. Ăsta cred că este un barbarism gramatical. Acestea cred că trebuiau să se scrie în două cuvinte, pentru că sunt lucruri total diferite", spune Marian Staș.

E vorba despre alfabetizare gramaticală

"Și am să îți dau câteva exemple pe care eu aș insista și pe care le-aș consolida în școli. Țin de ceea ce înseamnă tezaurul gramatical. Nu vorbim de semantică. Vorbim de alfabetizare gramaticală. Copiii ar trebui să știe să scrie și să vorbească corect limba română.

"A vedea", "a apărea" etc sunt de conjugarea a II-a. "A plăcea", la fel. Foarte ușor e să cădem în varianta cu "a place", "a apare". E vorba despre o necunoaștere profundă a verbelor de conjugarea a II-a și a III-a", explică expertul în educație.

Povestea "care"/"pe care"

"A doua poveste cu "care" și "pe care". Și asta e o probă de inconștiență. La fel e și cu "din cauza" și "datorită". Ăsta iarăși e un exemplu de transfer incorect de analfabetism, de fapt. E vorba tot de un analfabetism logic funcțional care vine dintr-un transfer otrăvit de reguli dinspre engleză spre română", punctează specialistul.

Sintagma corectă în loc de "pentru" este "timp de"

"Mai există și "pentru două zile", pentru un sfert de oră" etc. În limba engleză durata se exprimă prin prepoziția "for". Și atunci românul șmecher folosește expresia "l-a închis pentru 30 de zile", "l-a părăsit pentru două ore" etc, în loc să facă două înlocuiri foarte simple, adică "timp de". Sintagma corectă în loc de "pentru" este "timp de", spune Marian Staș.

Nu e un moft sa vorbim corect gramatical

"Este esențial să vorbim corect gramatical. Nu e un moft. E sistemul circulator intelectual.

Majoritatea covârșitoare a celor care nu vorbesc corect gramatical folosesc expresii precum: "am încercat să îți desenez", "am vrut să fac", prin urmare complexul de inferioritate este proiectat subconștient, pentru că în fraza "am vrut să" actul esențial devine propoziție completivă directă", concluzionează Marian Staș.