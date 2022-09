Goodbye Gorby!

Când un prieten mi-a adus prin ‘86 sau ‘87 de la Chișinău câteva broșuri cu și despre Mihail Gorbaciov am fost încântat. Auzisem de “perestroika” (restructurare) și “glasnost” (transparență) la Europa Liberă, știam cine promovează conceptele, dar nu aveam încă nimic palpabil despre ele. Pentru mine și bănuiesc pentru milioane de oameni, lumina venea dintr-o dată - prin Mihail Gorbaciov, de la Răsărit.

Lăsând de o parte teribilii ani 1950, pentru românii aflați sub bocancul greu al comunismului și a unui bătrân dictator aflat în vârful piramidei puterii, anii ‘80 au fost cei mai grei. Nu mă gândesc la lipsurile materiale, ci mai cu seama la starea sufocantă a societății. Tinerețea ne era ucisă de un sistem politic nenorocit, absurd, criminal. Cea mai rea dintre toate era lipsa speranței. Ieșiseră în lume odată cu comunismul toate relele pământului, dar speranța rămăsese pentru noi blocată în sipetul Pandorei.

Atunci a apărut Mihail Sergheievici Gorbaciov, lider tânăr - avea doar 54 de ani în martie 1985 - după preceptele gerontocrației sovietice. Noul secretar general al Partidului Comunist, devenit ulterior primul și de altfel ultimul președinte al imperiului sovietic, voia să reformeze sistemul îmbătrânit în rele și ajuns la capătul puterilor. Doar că sistemul nu putea fi reformat. Odată ce ai ridicat puțin cizma de pe grumazul oamenilor, totul se destramă. Priveam cu jind spre Răsărit, spre culmea - URSS! Pe lângă broșuri de popularizare a reformei gorbacioviste, prietenul meu mi-a dăruit câteva discuri cu muzică rock occidentală apărute în… Rusia Sovietica! Nu puteam crede că am în fața ochilor, pipăi și așez pe platan viniluri cu formații celebre din anii ‘60 și ‘70. Dintr-o dată, lanțul se rupsese și nu mai era mult până ca Zidul să crape azvârlit cât colo iar prin el să treacă liber o mare de oameni. Toate acestea le datorăm lui Mihail Gorbaciov. Libertatea noastră de astăzi i-o datorăm cu prisosință. M-am gandit de multe ori cum ne-ar fi arătat viața dacă la Kremlin nu ajungea un om de stat de asemenea anvergură, ci un Vladimir Putin. Ma sperii…

Colosalul cvartet politic al sfârșitului de secol XX alcătuit din Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Ioan Paul II și mai cu seamă Mihail Gorbaciov - Gorby! - a reușit să producă miracolul: să alunge sistemul politic ucigaș, distrugător a zeci de milioane de vieți și destine.

Mihail Gorbaciov s-a prăpădit. Ultimul dintre corifei a plecat în eternitate. Știu, n-a fost iubit în Rusia, dar a fost apreciat în restul lumii devenită liberă după jumătate de secol de neant. Fostul președinte sovietic ar merita o statuie în fiecare capitală est-europeană, inclusiv la Moscova. Ultimul mare om de stat al vremurilor noastre a dispărut.

Dumnezeu să te odihnească în pace domnule Gorbaciov!

