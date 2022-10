Giorgia Meloni a preluat oficial funcţia de premier al Italiei. Draghi i-a predat simbolic clopoţelul din argint VIDEO

Premierul italian aflat la sfârşit de mandat, Mario Draghi, i-a predat duminică ştafeta primei femei prim-ministru din istoria Italiei, Giorgia Meloni, informează AFP.

La ceremonia de la palatul Chigi, Mario Draghi i-a predat simbolic lui Meloni clopoţelul din argint folosit de preşedintele Consiliului pentru pentru a regla dezbaterile în Consiliul de Miniştri.

În vârstă de 45 de ani, Giorgia Meloni va fi în fruntea guvernului cel mai de dreapta al Italiei de după 1946.

