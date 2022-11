Gino Iorgulescu, despre copilul său care a ucis un om: "Fiu-miu e dus cu capul. Sunt amărât"

Gino Iorgulescu a reacționat după interviul dat de fiul său din Italia.

Mario Iorgulescu, copilul președintelui LPF, a omorât un om în urmă cu trei ani, într-un grav accident rutier, aflându-se sub influența alcoolului și a drogurilor.

El a dispărut din țară și spune că se află la o clinică psihiatrică din Italia, unde nu se simte deloc bine.

” Am o leziune la lobul frontal, medicii spun că e de când eram copil, de când am căzut în cap. Nu mă simt deloc bine, abia pot să stau. Sunt înconjurat, aici, de oameni cu probleme psihice. Nu am cu cine să vorbesc, am momente când o iau razna.

Mi se pune pata pe câte cineva, m-am și bătut pe aici, nu sunt deloc în toane bune. Am nevoie de îngrijiri medicale permanente, dar nu am inventat boala așa cum cred procurorii. Preferam să vin să îmi fac pedeapsa, dar trebuie să mă vindec.

Preferam să fiu la pârnaie, era mai simplu decât aici, dar să fiu sănătos. Aveam cu cine să vorbesc măcar, trecea timpul mai repede decât aici. Fac terapie tot timpul, medicamentație, mă ajută să stau pe linia de plutire, dar tot nu e bine. Mi se agravează constant situația. Mie mi-a fost descoperită acea leziune pe lobul frontal al creierului. Am făcut aici și terapie cu magneți și cu electroșocuri.

Din ce știu, problemele mele medicale nu pot fi tratate în România… Și nu aș vrea să sfârșesc într-un spital de nebuni”, a spus el pentru fanatik.

Declarațiile sale nu i-au picat bine lui Gino Iorgulescu.

"Sunt un om foarte amărât! Fiu-miu e dus cu capul, iar eu sunt și părintele și tutorele lui. Nu vreau să comentez mai mult. Puneti-vă în situația mea, mai ales cei care au copii, și o să vedeți cam ce pot simți eu de câțiva ani", a spus Gino Iorgulescu pentru playtech.

Mario Iorgulescu e judecat pentru omor şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului și a altor substanţe.