Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gina Pistol: ”Nu mai rezist, mă doare în valuri”

Vedeta de televiziune Gina Pistol (41 de ani) a mărturisit în social media că se confruntă cu niște probleme de sănătate care îi provoacă dureri de cap insuportabile.

Partenera de viață a cunoscutului cântăreț Smiley a devenit în premieră mamă în urmă cu aproape un an. La finalul lui 2021, Gina Pistol a fost extrem de activă pe rețelele de socializare, împărtășindu-le fanilor inclusiv lucrurile mai puțin plăcute din viața ei.

„Nu dorm într-o poziție bună, am și probleme cu cervicala. Dacă știți, dacă ați folosit vreo pernă care ajută la asta, recomandați-mi, vă rog din suflet, că nu mai rezist cu durerea asta de cap.

Mă doare în valuri, am momente când nu mă doare, puține, dar și când mă doare îmi vine să-mi plâng de milă”, a menționat Gina Pistol.

”După ce că am început să fac urticarie din cauza stresului...,eu așa cred. Nu știu, am o programare la un imunolog. Deci după ce am făcut urticarie, mai nou, mi-a ieșit și herpes. Le-am bifat aproape pe toate.

Dacă mai e cineva pe aici care se confruntă cu problema asta, cu urticaria, lasă-mi mesaj și spune-mi care este cauza la tine și ce soluție ai găsit. Eu nu înțeleg de ce. Pur și simplu. Ori mă mănâncă palmele, ori tălpile, ori îmi apar pe corp. Apar și dispar”, a mai spus Gina Pistol.