Povestea gimnastei române diagnosticate cu scolioză idiopatică: ”Plângeam în fiecare zi”. Tânăra luptă pentru medalii la Mondiale

Gimnaștii din lotul național de aerobic sunt prezenți la cea mai importantă competiție internațională din acest an, Campionatul Mondial din Portugalia.

Pentru trei dintre ei, care au trecut anul acesta la seniorat, aceasta este cea mai tare competiție la care vor participa de când s-au apucat de gimnastică aerobică.

La 18 ani, Claudia Gheorghe trăiește cel mai frumos vis, după ce, în urmă cu 4 ani, nu credea că va mai putea face vreodată sport.

„În 2018 am fost diagnosticată cu scolioză idiopatică (n.r.: o afecțiune a coloanei vertebrale), am descoperit-o în primul an, la lotul de juniori. Aveam dureri foarte mari, nu mai puteam să fac față, nu puteam să mă mișc. Am făcut infiltrații cu ozon ca să pot să mă antrenez, am terminat primul an de juniori, am luat două medalii de argint, la Campionatul European și apoi m-am oprit”, a spus Claudia Gheorghe, componentă a lotului național de gimnastică aerobică a României.

În cel de-al doilea an de juniorat, în loc să fie prezentă la antrenamente și la concursuri, Claudia a fost nevoită să se recupereze.

„Aveam 5 ședințe pe săptămână de kinetoterapie. Făceam doar kinetoterapie și școală. Și purtam corset specializat pentru coloană. Mi-a fost extraordinar de greu, plângeam în fiecare zi, voiam să am adidașii în picioare, să simt podiumul, să simt cum sar pe ei”, a completat sportiva.

Echipa de gimnastică aerobică de seniori a României are în componență 12 sportivi: Gabriel Bocșer, Daniel Tavoc, Mihai Popa, Leonard Mantea, Antonio Surdu, Darius Branda, Sandra Dincă, Sarmiza Niculescu, Miruna Iordache, Daria Mihaiu, Claudia Gheorghe și Mirela Fîncu.

Dintre aceștia, șapte sunt în primul an de seniorat și vor participa la primul lor Campionat Mondial de Seniori, la Guimaraes, în Portugalia.

„Sportivii sunt ușor panicați pentru că au exerciții noi, 7 dintre ei au 17 și 18 ani și sunt la prima mare competiție de seniori. Prezența lor într-un campionat mondial la prima lor participare este într-adevăr una grea. Toți au emoții, dar îi vom liniști în ceea ce privește execuția acestor exerciții frumoase”, spune Maria Fumea, coordonator principal al lotului național de seniori de gimnastică aerobică al României.

La Campionatul Mondial din Portugalia, de la Guimaraes, vor participa sportivi din 34 de țări, dintre care 10 țări se vor bate la medalii.

„De la toate competițiile internaționale România s-a întors de fiecare dată cu medalii, sperăm ca și de această dată să fie la fel”, a subliniat Maria Fumea.

Lotul României a ajuns în Portugalia luni, iar de marți a început antrenamentele pe podium. Calificările vor avea loc pe 16 și 17 iunie, iar finalele pe 17 și 18 iunie. Gimnaștii pregătiți de Maria Fumea și Mădălina Cioveie vor concura la individual feminin, individual masculin, Cuplu, Trio și Aerobic Dance.