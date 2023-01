O campioană europeană la gimnastică se retrage din sport. Ea a decis să pună pe primul loc sănătatea mintală şi fericirea

Gimnasta britanică Ellie Downie şi-a anunţat, luni, retragerea din activitate la vârsta de 23 de ani „cu inima grea” după câţiva ani dificili. Ea a câştigat medalia de aur la individual compus, la Campionatele Europene din 2017 de la Cluj-Napoca, devenind prima sportivă din Marea Britanie care a reuşit acest lucru.

„A spune că aceasta a fost o decizie grea este un eufemism, dar după câţiva ani foarte grei, am luat decizia de a pune sănătatea mea mintală şi fericirea pe primul loc”, a scris sportiva pe Twitter.

Ellie Downie a afirmat în 2020 că i s-a spus în mod constant să ţină regim de la 14 ani şi că „faptul că s-a concentrat la nesfârşit” asupra greutăţii ei a lăsat cicatrici adânci despre care bănuia că nu se vor vindeca niciodată.

