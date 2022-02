Valeriu Iftime, despre Gigi Becali. "Câtă minte îți trebuie?"

Patronul FC Botoşani, Valeriu Iftime, a declarat, joi, că nu îi convine faptul că patronul FCSB, Gigi Becali, l-ar fi prostit la transferul mijlocaşului Malcom Edjouma.

FCSB l-a cumpărat pe Edjouma cu 330.000 de euro, iar Becali a afirmat că ar fi plătit 900.000 de euro.

"Câtă minte îţi trebuie (n.r. - despre Becali) ca să faci o aşa afirmaţie? Că dădea mai mult, că nu am cerut, ce Dumnezeu? Eu nu am vorbit cu dumnealui prea mult, eu am spus o sumă şi am tăcut, după care a lucrat altcineva cu dumnealui, nu eu. Eu mi-am văzut de treaba mea, nu am timp să fac lucrurile astea încontinuu. Cum să spui că dădeai mai mult? Dar îmi place că e pitoresc şi uitaţi ce subiecte creează. Bravo, dumnealui dacă m-a prostit! Ce pot spun? Nu sunt mulţumit că m-a prostit, dacă m-a prostit", a declarat Iftime, la ProX, adăugând că Dawa nu este de vânzare în acest moment.

Iftime a comentat şi afirmaţiile lui Becali, conform cărora Marius Croitoru este pe lista de antrenori a lui Becali.

"Pe Croitoru îl văd antrenor la orice echipă mare într-un viitor apropiat, inclusiv FCSB, dar cred că filozofia lui de fotbal care produce spectacol trebuie ajutată de mai mulţi factori. Dar eu îl văd antrenor la echipe mari în câţiva ani. El învaţă fotbalul din toate sursele care există. Nu ştiu însă dacă e cea mai bună chimie între Marius şi domnul Becali", a spus Iftime.

La ProX a intervenit şi Gigi Becali, care a spus că a glumit că ar fi plătit aproape un milion de euro pe Edjouma.

"Aşa îmi place mie să-l tachinez pe Iftime. Dacă el tot timpul mă critică pe televizor, în interviuri. Mi-a zis MM: Am zis: Măi, Mihai, e un om bun, plăcut>. Îmi place de el şi atunci îl tachinez. Când pierde Botoşaniul îi trimit eu mesaj: Eu îl tachinez, pentru că ţin la el, îmi place ca om. I-am spus că dădeam 8-900.000 ca să-l tachinez, să-l enervez. E posibil să fi dat, să spunem, 400.000 poate dădeam, mai mult nu dădeam. E posibil să fi dat mai mult, nu ştiu. Cert este că jucătorul ăsta este un jucător pe care eu îl caut de 20 de ani şi nu am găsit niciunul până acum", a spus Becali, joi.

Sursa: news.ro