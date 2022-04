Ministrul Sportului, Eduard Novak, luat în vizor de Gigi Becali: ”N-a vrut să facă pile cu mine”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a sugerat că ministrul Sportului, Eduard Novak, ar fi intervenit ca echipa lui să nu joace pe Stadionul Arcul de Triumf.

"(n.r. - despre anularea amicalului cu Dinamo kiev) Domne, au zis că nu ştiu ce, că oboseală, nu ştiu cum... nu depinde de mine asta, asta face numai Mircea Lucescu, el face şi cu ministrul de sport, Novak. Novak nu a vrut să aibă pile, nu a vrut să facă pile cu mine şi n-am mai jucat.

Eu am spus o glumă (n.r. - că-şi face pile la Novak pentru ca FCSB să joace pe Arcul de Triumf) şi s-a interpretat că nu ştiu ce. Eu sper ca să fie lumea normală, dar nu ştiu dacă poate să fie lumea normală. Eu cu anomaliile din Româna m-am obişnuit. Eu am făcut puşcărie nevinovat.

Că mi s-a furat maşina, puşcărie tu, eu am dat primă ca să joace corect fotbal, că ăia dădeau, CFR, cutare, am făcut puşcărie trei ani, am făcut un schimb de terenuri, ei au vrut, încă doi ani. Cred că se dau (n.r. - prime de la alte echipe), dar nu mă deranjează. Deci în România se poate orice. Se poate să nu joci.

Pe stadion făcut din bani publici nu se vrea în România. Că nu vrea Petrache (n.r. - preşedintele FR Rugby). Şi Petrache dacă are trei pile sau patru sau două pile pe la minister şi se impune el acolo şi ta-la-la, are două pile, trei pile şi da, domne, îi dăm aprobarea lui Petrache, că e bine ca Petrache. Eu nu mă mai ocup de pile că nu vreau, că eu dacă mă apuc să fac o pilă, imediat dosar penal", a declarat Becali, la Pro Arena.