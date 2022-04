Jucătorul adus cu surle și trâmbițe la FCSB a fost făcut praf de patronul Becali: ”Pasează, că stai pe bancă, mă!”

Patronul FCSB, Gigi Becali, pare că s-a lămurit după înfrângerea cu CS Universitatea Craiova de faptul că Malcom Edjouma, transferat în iarnă de la FC Botoşani, nu este jucătorul la care a visat 20 de ani.

”Edjouma, când a venit, am zis, mamă, să vezi câte milioane iau pe el, primul meci, al doilea meci, mamă, ce fotblist, mamă, extraordinar, de când caut! A jucat două meciuri, acum, gata, eu sunt Maradona, primesc mingea, driblez, nu mai pasez eu, că sunt Maradona. Pasează, că stai pe bancă, mă, Edjouma, mă! Ia să vezi cum stă pe bancă acum! La primul meci, pac, pas din prima, mamă, ce fotbalist, să vezi, acum i s-a urcat la cap. Cum prinde mingea, are trei situaţii de pasă, dar el driblează. Păi degeaba driblezi pe unul, dacă o pierzi la al doilea", a declarat Becali, la Pro Arena.

La 2 februarie, Patronul FCSB, Gigi Becali, se declara entuziasmat după transferul mijlocaşului Malcom Edjouma de la FC Botoşani.

"Nu am fost niciodată atât de bucuros de un transfer, ca de transferul ăsta. De ce? Pentru că am visat de 20 de ani un jucător, un mijlocaş închizător care să urce cu mingea la picior, să dribleze, am visat un jucător d-ăsta şi nu l-am găsit niciodată. Niciodată nu am fost aşa de bucuros ca acum! (n.r. - despre concurenţa cu Adrian Şut) Să joace cine este mai bun. E greu să joci în faţa lui ăsta. Dacă el e închizător şi dă goluri, zici că e atacant, joacă orice. Niciodată nu am vrut atât de mult un jucător!

Niciodată nu am avut atâtea emoţii până să fie semnătura gata! Nici acum nu-mi vine să cred că un jucător ca ăsta, la 26 de ani, nu l-a văzut nimeni şi a ajuns la mine! Nu-mi vine să cred! Acum nu mai vreau să ne apropiem, acum mă gândesc la câte puncte diferenţă să teminăm, să intrăm noi în play-off cu puncte în plus (n.r. - faţă de CFR Cluj)", a declarat Becali, la Digi Sport.

Mijlocaşul Edjouma a debutat la FCSB la meciul cu Chindia, din 13 februarie şi de atunci a jucat opt meciuri pentru echipa bucureşteană şi a marcat două goluri.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FCSB, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1.

Au marcat Andrei Ivan ‘45+1 (p) şi Bic ’74.

Clasamentul play-off-ului este următorul: 1. CFR Cluj – 42 de puncte, 2. FCSB – 37, 3. Universitatea Craiova – 33, 4. FC Voluntari – 30, 5. Farul Constanţa – 25, 6. FC Argeş – 24.