Gigi Becali a găsit vinovatul pentru egalul cu FCU Craiova. Ce transferuri vrea să facă miliardarul la FCSB

Gigi Becali a declarat, duminică seară, după meciul FCSB – U Craiova 1948, scor 2-2, că golurile primite de echipa sa au fost “două autogoluri” ale lui Valentin Creţu şi Andrei Vlad. Becali a vorbit şi despre Claudiu Keşeru, dar şi despre venirea lui Malcom Edjouma.

“E fault în atac al lui Keşeru, îl calcă pe Achim. Piciorul lui Achim este jos. Clar, fault în atac. Keşeru îl calcă şi cade el. Patru-cinci galbene nu a dat arbitrul, călcări nu a dat. Iar 11 metri noi am avut la Dumiter pe care nu l-a dat. Cum să dai penalti, după aia facem trei puncte, te duci mai aproape de CFR? Despre Keşeru am spus că scăpăm de el în vară referindu-mă la salariu, la bani, nu are rost să-l instigăm.

În vară termină contractul... Ce să facem? E bine că a dat un gol, da. A dat un gol şi bate lovitură din stânga cu piciorul stâng. Ce nu e Tavi Popescu care trebuie să bată? (...) Creţu iar ne-a curăţat. Trebuie să găsim un fundaş dreapta.

Oaidă face un fault pe care nu trebuie să îl facă. O să vină şi Edjouma de la Botoşani şi o rezolvăm problemele şi la mijloc. Noi am avut azi două ghinioane, ne-am dat două autogoluri: Vlad autogol, Creţu autogol. Vlad are momente când i se fură memoria cred. Atenţia. Avem şi o scuză, n-am avut nici antrenor pe bancă. Normal că i s-a simţit lipsa. N-ai văzut ce schimbări haotice a făcut Pintilii? La un moment dat aveam trei atacanţi. Se rezolvă problema noastră cu Edjouma. Edjouma va lumina jocul şi va da o siguranţă echipei”, a spus Becali la Digi Sport.

După meciul cu U Craiova 1948, Claudiu Keşeru a declarat că îşi va duce la bun sfârşit contractul cu FCSB “cu entuziasm”. "Aş avea multe de spus, dar prefer să tac. Se zice că tăcerea e de aur. Nu vreau să fac un caz personal. Cred că lumea din exterior şi fiecare are opinia lui, eu îmi văd de treaba mea.

Sunt jucător profesionist, asumat, care ştia la ce se înhamă şi îmi voi duce la bun sfârşit contractul cu entuziasm. Asta m-a caracterizat întotdeauna, am muncit, indiferent de moment. Am trecut prin multe stări citind toate declaraţiile, dar cred că toată lumea îl ştie pe nea Gigi. Chiar nu vreau să comentez, pentru că avem foarte mulţi jucători tineri în echipă şi nu ar trebui influenţaţi negativ.

Ce voi avea de spus, dacă voi decide să vorbesc, voi spune la finalul contractului", a afirmat Keşeru, potrivit digisport.ro.

Formaţia FCSB a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa U Craiova 1948, într-un meci din etapa a XXIV-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, arbitrat de Istvan Kovacs.

Au marcat Bălan ’41 şi Baeten ’75 pentru craioveni, respectiv Oaidă ’66 şi Keşeru ‘90+2 (penalti) pentru FCSB.

În minutul 90+6, de la FCSB a fost eliminat Cristea, el primind al doilea cartonaş galben.

Echipa FCSB a fost condusă de pe bancă de Mihai Pintilii, Anton Petrea fiind infectat cu coronavirus.