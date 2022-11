Gigi Becali: ”N-am mai văzut așa ceva de 22 de ani”. Ce spune despre demisia lui Dică

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, la Digisport, că dacă tehnicianul Nicolae Dică vrea să îşi dea demisia nu îl mai refuză.

"Nu am văzut aşa ceva de 22 de ani. Nu mai joacă niciunul. De vină e antrenorul. Dar eu nu mai dau oameni afară, asta e! Ce am făcut, am făcut, dar dar dacă vrea să-şi dea demisia, nu îl mai refuz. Dică rămâne până în vară", a spus Becali.

FCSB a pierdut, scor 1-2, meciul cu Universitatea Cluj, din etapa a XVI-a din Superligă.