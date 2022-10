Măsuri extreme anunțate de Gigi Becali la FCSB după dezastrul din Danemarca

Gigi Becali a răbufnit după umilința echipei sale din Conference League.

Cu o echipă plină de rezerve, FCSB a fost demolată de Silkeborg, cu 0-5.

La o zi după meciul din Danemarca, Becali a anunțat că va lua măsuri la iarnă.

"Am zis că mergem, poate câştigăm, poate facem un egal, poate mâncăm bătaie. Un gol, hai două, dar aşa ceva? Adică, să fie circ? Nu am crezut că ei sunt de circ. Eu nu am crezut că am dat bani pe aşa ceva.

Toţi jucătorii care au fost pe teren au fost luaţi cu bani. S-au dat bani pe ei: 1.7 milioane, 350.000, 250.000, 850.000, s-au dat bani. Toţi jucătorii au fost luaţi cu bani. Toţi au fost luaţi cu bani.

Eu am trimis acolo nişte jucători pe care am dat bani în România. Şi am dat bani mulţi. De unde să ştiu că sunt praf? O să vedem la iarnă de cine putem să scăpăm. Au contracte, o să vedem cum facem", a spus Gigi Becali, conform de Fanatik.

FCSB este ultima în grupa de Conference League, cu un punct după trei meciuri.

Pentru echipa lui Becali urmează returul cu Silkeborg, joi, la București.