Gigi Becali "amenință" din nou că nu mai apare în mass-media: "Am zis să fie pentru ultima dată"

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, vrea să se retragă din nou din peisajul media. A mai declarat această intenție în câteva rânduri, dar nu și-a dus planul până la capăt niciodatp.

Gigi Becali a intervenit telefonic la Radio Sport Total FM, în cadrul emisiunii „Fluier Final” din 22 august, pentru a discuta cu realizatorul Narcis Drejan, despre retragerea din discuțiile cu mass-media.

"Am zis să mă retrag din mass-media, dar colegul dumneavoastră m-a rugat insistent. Am zis că dacă vreau să mă retrag de la televizor, cum aș putea să intru și la radio, dar totuși am zis ca să fie pentru ultima dată ca să nu vă refuz. Vreau să mă retrag pentru că nu-mi folosește la nimic viața publică. La ce îmi folosește? Ce vorbesc bine, este în regulă pentru că îi place lui Dumnezeu, însă poți să vorbești și ceva rău, și este în dreptul meu la cele rele și nu vrea să mai fac la cele rele. Eu o să critic, o să judec, o să jignesc, o să supăr pe cineva, atunci dacă nu vorbesc, cu siguranță nu mai supăr pe nimeni", a spus Becali.

