Gigi Becali l-a făcut praf pe Răzvan Burleanu, reales în fruntea FRF: ”Ce-i cu circul ăsta? Îmi vine să vărs când văd”

Gigi Becali a comentat, joi, la Digi Sport, în termeni duri imaginile de marţi de la Arena Naţională, unde Răzvan Burleanu a obţinut al treilea mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal.

Becali a criticat FRF pentru regula conform căreia un candidat trebuie să aibă cinci ani într-o funcţie de conducere a unui club pentru a putea intra în cursă pentru şefia forului.

”Ce mă interesează pe mine de Federaţie? Pe mine nu mă interesează, eu am vrut doar să-l pun pe Vali Argăseală să candideze să nu ne facem de râs. Ăştia-s oameni? Tu nu eşti om. Ăştia sunt oameni de acum 300 de ani, 500 de ani.

Nu mă interesează pe mine, eu am văzut mizeria asta şi nu m-a interesat. Eu în aşa ceva nu m-am băgat, nu m-a interesat. Asemenea batjocură nu pot să concep, asemenea circ. Eu nu pot să concep aşa ceva. Cum să fie aşa ceva? Eu n-am nimic cu Burleanu, numai chestia asta când o văd îmi vine să vărs. Ce-i cu circul ăsta? Ce cauţi acolo?

Îţi dai seama cât de înapoiaţi, cât de sclavi, cât de săraci mental suntem? Ce membri? Du-te mă de aici. Vezi de treaba ta, nu sunt membri. Nu m-a întrebat pe mine Argăseală, că-i ziceam ”stai acasă, mă”. Nici Argăseală nu e om. A înnebunit lumea definitiv, li s-au întunecat minţile. E prea mare mizeria, mi-e ruşine să comentez aşa ceva”, a afirmat Gigi Becali.

“Să nu se ridice niciunu să-i spună ”domnul Burleanu, te votez, dar fă ceva, scoate mizeria aia cu cinci ani ca să candidezi”. Ce e râsul ăsta? Să nu poată nimeni să candideze. Mi-e şi ruşine, mă înjosesc dacă eu comentez nişte oameni de nimic. Ăia nu sunt oameni. Omul are raţiune, are demnitate, are gândire. Asta-i gândire? Asta-i raţiune? 'Venim aici, stăm la tribune şi te votăm pe tine, un candidat doar.

Cum nu-i vina lor? N-au spus ei că n-ai voie să candidezi dacă n-ai cinci ani de preşedinţie? Nu se încadrau fotbalişti care au notorietate. El ce experienţă avea când a candidat? În viaţță nu vei fi niciodată biruitor dacă nu eşti recunoscut ca biruitor. Asta nu-i biruinţă, e un circ care rămâne de râs în istorie”, a mai spus el.

Răzvan Burleanu, singurul candidat, a fost reales, marţi, în unanimitate de voturi, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal pentru un nou mandat de patru ani.