Gigi Becali și-a distrus jucătorii după eșecul cu Farul: ”E debandadă, toată lumea driblează”

Gigi Becali a declarat, duminică seară, după meciul FCSB – Farul, scor 0-2, că la echipa bucureşteană “e debandadă” şi că singurul care joacă bine este Octavian Popescu.

“Lupta pentru titlu nu s-a terminat cât mai este matematic, dar după joc s-a cam terminat. Nu ne-am apropiat deloc de ei şi plus de asta nu există.. jucătorii nu înţeleg un lucru, e debandadă, toată lumea driblează. Nu pasăm. Şerban driblează, Cordea driblează, Tănase se învârte în loc...

Situaţii de pasă au, dar ei zic mai bine mă învârt în loc şi pe urmă pierd mingea. Aveam spaţii, puteam să câştigăm meciul dacă jucam colectiv şi pasam. Nu se poate câştiga campionatul cu un singur jucător. Avem un singur jucător, Tavi Popescu.

Ce pot să curăţ, curăţ şi gata. O să vedeţi, şi la academie.. peste tot. Ce să fac? Ne batem joc de bani? Ce am înnebunit, dăm un milion jumate pe an la academie? Edjouma nu era pe nicăieri. Se încurca în minge...

Mi-a spus Petrea că Edjouma este foarte obosit. Olaru, Creţu, Oaidă...patru jucători cu gripă? Păi de ce nu fac eu gripă? Dacă mă îmbrac...”, a spus Becali la Digi Sport.

El a precizat că într-un fel este mai bine că acum nu îşi mai face iluzii. “Aveam entuziasm, dar acum m-am convins. N-ai cu cine... Dacă şi Tănase driblează... I-am rugat pe Petrea şi pe Meme, am un jucător pe care vreau să iau bani, lăsaţi-l pe Tavi Popescu să bată lovituri. Eu am spus, eu am auzit. Şi pe Tănase l-am rugat.

Coman nu poate la ora asta să mai joace fotbal. El trebuie... nu ştiu ce trebuie, dar nu poate. Le-am şi zis, să nu mai bată Coman.

Nu mă interesează plânsetele lui Keşeru, pe mine mă interesează echipa mea. Nu-l văd că plânge... Nici Keşeru nu mai poate nici el. Acum nu ne mai batem joc de bani, acum sunt războaie, e lumea la bancomate...”, a adăugat Becali.

Formaţia FCSB a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), de echipa Farul Constanţa, într-un meci din etapa a XXVIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Au marcat Betancor ’41 şi Ghiţă ’59.