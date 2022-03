Gigi Becali e în culmea fericirii după victoria cu Farul: ”Nici Real Madrid, nici Barcelona nu ne putea bate!”

Patronul FCSB, Gigi Becali, spune că i-a revenit încrederea în posibilitatea de a câştiga titlul, după ce a văzut evoluţia echipei lui în meciul cu Farul Constanţa.

"Cred că este campioană (n.r. - CFR Cluj), am spus că numai o minune, numai dacă vrea Dumnezeu, că acum numai dacă Dumnezeu ne dă campionatul. Dar ce am văzut eu aseară, dacă Dumnezeu vrea, ca noi să jucăm ceea ce am jucat noi aseară...

Gică nu trebuie să fie supărat, pentru că echipa lui a jucat bine. Numai că aseară pe noi nu putea să ne bată nimeni, nici Real Madrid. Ce am jucat aseară, nici Barcelona nu ne putea bate. Am jucat dintr-una, rapid, agresiv.

Mi-a revenit încrederea, păi dacă noi jucăm ce-am jucat aseară vom fi noi campioni, pentru că nu putem să fim învinşi. Dacă jucăm ce am jucat aseară toate meciurile care au rămas le vom câştiga, inclusiv p-alea (n.r. - cu CFR Cluj) că dacă nu le câştigi p-alea nu ai cum să fii campion. Mai ales că Mamut, el va fi din ce în ce mai bun. Mi-a plăcut de el.

(n.r. - despre Florinel Coman) A dat bara aia... El a dat-o din calitate, valoarea lui nu poate nimeni să i-o ia. Numai că valoarea trebuie antrenată. Dacă el vrea. Eu îl înţeleg pe el. Tu eşti numărul 1 al echipei şi vezi că vine unul, Tavi Popescu, care acum, gata, nu mai poţi să spui nici Tănase, nici Coman, numai poţi să spui nimeni. Spui Tavi Popescu întâi şi după aia locuri libere.

O să vorbim de salariul lui în vară. Nu putem aşa, că după aia îl stricăm, încet, încet. O să-i dublăm salariul în vară, ce crezi că o să-l lăsăm aşa? O să fim drepţi. I-am făcut acum un an salariu, i-l schimb iar din an în an. Numai vorbesc de oferte pentru Octavian Popescu decât în vremuri de transfer.

Vorbeam cu MM acum 7-8 ani şi spuneam că o să apară unul, o să-mi dea Domnul mie un fotbalist care o să fie de talia lui Hagi şi o să iau zeci de milioane pe el. Şi MM mi-a adus aminte. ”Bă, Gigi, ăsta cred că e!” E posibil să-l depăşească pe Gică (n.r. - Hagi), dar pe ceilalţi i-a depăşit deja (n.r. - Balaci, Dobrin), nu mai vreau să dau nume.

Nu pleacă în vară, pentru că e posibil ca în vară să aibă o cotă de 20 de milioane, iar eu nu-l dau. O să-i spun lui Tavi că vreau să piardă şi el o minge. ”Nu-mi convine, vreau să pierzi şi tu o minge. Nu se poate nicio minge să nu pierzi, m-am enervat! Pierde, bă, şi tu una!” I-am spus lui Mihai: ”Spune-i, mă, să piardă o minge că m-am enervat!” Nu pierde nimic, intră în ei, trei, patru, driblează face, se întoarce, pasează şi nu pierde nicio minge", a declarat Becali, la ProX.

FCSB a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei I a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor. Au marcat: Edjouma '66, Octavian Popescu '85.