Gigi Becali a răbufnit din nou: "Jucați, mă, fotbal! Am dat milioane!" Despre Mihai Stoica: "N-are minte!"

Jocul prestat de fotbaliștii FCSB-ului contra lui FC Argeș, scor 3-2, l-a nemulțumit total pe Gigi Becali.

"Nu e vorba de greșeli în defensivă. E vorba că e mingea la ei. Eu vreau să fie mingea la noi, vreau să văd 7 pase, 10 pase.

Combinații frumoase, fotbal. Ăsta nu e fotbal frumos.

Dacă nu mergem în cupele europene, ce facem? Becali nu dă bani așa. Dacă nu câștigi categoric ca să poți să ajungi pe locul 6, nu ai cum în cupele europene.

Acuz jocul. Vreau să văd și eu pase. Pe Olaru nu îl mai recunosc. Trebuie să avem inteligență în joc, cum zice Edi. Eu tot vorbesc cu Dică, i-am spus că vreau posesie. Dau bani și aleg jucători de peste tot. Dar poate n-avem medicamentație sau alte metode de antrenament. Trebuie văzut cum fac alții antrenamentele. Am ținut crema și am dat milioane, jucați mă fotbal! Așa se joacă fotbalul? De la Tamm la Compagno? Ți-e frică de FC Argeș? Pasează mă mingea! De ce ai 15.000 salariu și 20.000 că Argeș are 3.000

Compagno ne-a câștigat meciul. Sunt supermulțumit de el", a spus Gigi Becali la ProArena.

Becali s-a luat și de Mihai Stoica: "Mă contraziceam cu el, că el vrea să bată Sepsi! N-are minte! Nebunule! El ținea cu Sepsi, eu țineam cu Hermanstadt! Tu vrei să o ajungi pe Hermanstadt sau pe Sepsi? Păi țin cu CFR și cu Farul, ca să piardă Petrolul și UTA. Am nevoie să dau jos UTA, Sepsi și Petrolul"