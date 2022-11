Gigi Becali a decis cine va fi antrenor principal la echipă! De ce nu poate rămâne Pintilii

FCSB a rămas fără antrenor principal după plecarea lui Nicolae Dică și nu poate rămâne pe mâinile lui Mihai Pintilii, care nu are licența Pro.

În aceste condiții, soluția vine tot din club, la FCSB fiind doi tehnicieni care au această licență, dar care nu sunt la echipa mare. Este vorba despre Ionuț Ilie și Leo Strizu, unul dintre ei urmând a fi adus alături de Pintilii, care va conduce în continuare echipa.

„Noi avem în curte doi antrenori cu licență PRO și e posibil să apelăm la această soluție. Cei doi sunt Ionuț Ilie și Leo Strizu. Mai avem 4 meciuri în campionat și unul în Cupă. Pintilii nu poate să antreneze pentru că nu are licență. Nu are voie să antreneze. Oricine se poate implica în procesul de pregătire, chiar și eu, dar Pintilii nu poate antrena.

Dar eu așa cred că vom face. Vom aștepta până în pauză. Ar fi fost foarte bine să aducem acum antrenor, dar nu-l avem. E o criză mare. Am luat tabelele cu antrenorii cu licență PRO și am luat nume cu nume. Avem vreo 200 de antrenori cu licență și nu am pe cine să aleg. E o problemă.

Nu avem tatonări cu nimeni, nu avem o soluție de antrenor cu care să mergem cel puțin până în vară. Pintilii va fi delegat. Indicații va da cel care are licență PRO. Chestia asta cu indicațiile… Nu se aude nimic. La pauză, oricine poate da indicații. Când văd antrenorii că dau din mâini, «Vino așa, du-te așa»… Jucătorii nu înțeleg nimic.

Până în ianuarie mai avem timp… Uite, dau un exemplu. Nu am folosit numele lui în discuțiile cu Gigi, doar spun așa. Dacă în decembrie devine liber Isăilă? Nu suntem după el, am dat un exemplu. Nu poți să știi ce se poate întâmpla”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.