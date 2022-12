Cum vrea să scape Gigi Becali de jucători la FCSB: ”Bine, mă, joacă aşa cu coasta fisurată! Lasă-i să înghețe”

Formaţia FCSB a învins, luni seară, cu scorul de 5-1, echipa CS Mioveni, în ultimul meci al etapei a 19-a din Superligă.

Pentru FCSB au marcat Edjouma (31), Şut (45 şi 77), Coman (58) şi Radalavescu (87).

Golul echipei CS Mioveni a fost marcat de Antal (74).

În următorul meci, FCSB va evolua joi cu FC Botoșani, în deplasare, în grupele Cupei României, meci la care Gigi Becali a decis să menajeze mai mulți titulari. Patronul FCSB se confruntă însă cu refuzul unor jucători aflați pe ”lista neagră” a lui Becali de a evolua doar pentru a fi văzuți de alte echipe.

„Nu ne mai gândim la Cupă, la Botoşani o să-i dăm şansa lui Iftime să bea şi el o şampanie. Dar în mod normal ar trebui să câștige și ăia care vor juca.

Este vorba despre şapte sau opt jucători de la echipa mare care nu se mai antrenează cu noi. Nu-i mai avem în vedere, ei nu vor mai pleca în cantonament cu noi.

Au început... Unul că are coasta nu ştiu cum, Dulca, altul la fel. Eu am zis ”bine, mă, joacă aşa cu coasta fisurată”. Îi duceţi pe bancă acolo! Ei sunt mari fotbalişti şi nu vor să facă deplasările. Lasă-i măcar să îngheţe pe banii pe care-i iau.

M-au supărat, din moment ce plătești sute de mii de euro, vrei să-l dai gratis şi el nu vrea să plece. Du-te, bă, am dat bani pe tine. De ce să stai aici dacă nu joci? Ce rost are să stai dacă nu joci? Du-te acolo şi joacă fotbal. Am pierdut banii şi la revedere, du-te şi joacă fotbal!”, a afirmat Becali la PrimaSport.