Prețul gigacaloriei a crescut în iarna aceasta, însă românii nu resimt această majorare la reala ei dimensiune deoarece statul a decis să ofere subvenții. Experții sunt de părere că acest sistem prin care statul sprijină consumatorii nu va rezolva adevărata problemă a încălzirii locuințelor.

Chiar dacă până acum iarna a fost blândă, costurile cu încălzirea rămân unele dintre cele mai mari cheltuieli ale unei familii. ”Dar și mai important, perspectiva reducerii în viitor a prețurilor la încălzire se poate face doar prin investirea în sisteme care determină scăderea costurilor unitare cu energia”, a explicat expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă, într-o analiză postată pe site-ul organizației.

Cum reușește Oradea să plătească puțin la încălzire, deși statul plătește doar câteva zeci de lei

”La Oradea o gigacalorie costă 441 de lei, iar statul acoperă 15% din valoarea acesteia. ”Adică are 38 de lei subvenție și 373 de lei suportați de cetățean. Și tot acest oraș are cele mai mari șanse ca pe viitor să aibă cel mai mic preț la gigacalorie. Iar la polul opus se află Bacăul unde gigacaloria este de 1.133 lei, iar subvenția este de 83%. Adică cetățenii plătesc doar 191 de lei iar statul 942 de lei”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Specialistul este de părere că Oradea are toate șansele ca prețurile cu încălzirea să fie mai mici decât cele pe gaz, pe energie electrică sau chiar peleți.

Ce se întâmplă în Oradea de fapt? Acolo s-au făcut investiții masive în sistemul de termoficare al orașului și a ajuns să aibă unul dintre cele mai moderne sisteme de încălzire centralizată din țară. Iar fiecare euro investit în rețele și puncte termice înseamnă pierderi mai mici pe rețea și servicii mai bune pentru orădeni. Apoi sunt din ce în ce mai mulți oameni care se racordează la rețea. Iar cu cât numărul consumatorilor este mai mare, costurile devin mai mici.

Însă nu a fost întotdeauna așa. Acum 8-9 ani, sistemul era în pragul colapsului. În 2014 Oradea se încălzea cu ajutorul unui CET energofag și poluant, a cărui piesă de forță era un cazan pe gaz vechi din 1966, circa 75% din rețele erau mai vechi de 25 de ani, iar pierderile de pe conducte depășeau 44%, scrie ebihoreanu.ro.

Aproape jumătate din energia termică produsă în Oradea se risipea în aer ori se scurgea în pământ. Numărul avariilor era de peste 1.000 pe an, iar remedierea lor dura zile întregi, timp în care orădenii se încălzeau cum puteau, cu pături, radiatoare electrice etc.

Cea mai importantă investiție a fost achiziționarea unui sistem nou de producție a energiei termice, care să înlocuiască vechiul CET pe cărbune, finanțată prin Planul Operațional Sectorial pentru Mediu.

Investiție de 54 milioane euro, noua centrală pe gaz produsă de General Electric a fost pusă în funcțiune în vara anului 2016. Proiectul, în valoare totală de 77 milioane euro, a mai presupus înlocuirea a 17,5 kilometri de conducte din magistralele I și III, pornind dinspre centrală către oraș. Și asta a fost doar prima etapă.

Etapa a doua, de reabilitare a rețelelor, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare, a costat circa 22 milioane euro și a însemnat reabilitarea a încă 20,25 km de rețea primară.

Au fost înlocuite rapid conductele cele mai mari, cu cel mai mare risc de avarie și cele mai multe persoane deservite.

Autoritățile orădene au reușit să rezolve cea mai mare problemă a termoficării. Însă, se pare că investițiile nu se opresc aici.

Mai mult, secretul de la Oradea este piața, numărul mare de consumatori, 75% din consumatori fiind racordați la sistemul de termoficare.

Oradea prin cel mai mare procent de consumatori racordați la termoficare determină scăderea costurilor unitare și existența celor mai mici prețuri nesubvenționate, dar cel mai important: apariția perspectivei reducerii în viitor a prețurilor la încălzire.

Diferența dintre Oradea și București

În analiza postată pe site-ul AIE, vedem clasamentul costurilor cu energia achitată (fără costul instalațiilor) în două orașe din România pentru diverse forme de încălzire a locuințelor: Oradea și București.

Sursa: AEI

Se poate observa că în situația în care există subvenții la energie electrică, gaze naturale, lemne de foc și energie termică, a determinat următorul clasament:

1. lemne de foc – cu precizarea că urmare a plafonării prețului pentru acestea, ele au dispărut de pe piață, determinând tăieri de arbori la întâmplare, o exploatare ineficientă a masei lemnoase, folosirea lemnelor umede, cu randamente energetice reduse, cu emisii mari de CO2 și alte substanțe poluante.

2. gaze naturale – care au ajuns să fie folosite aproape exclusiv pentru a fi arse și nu în petrochimie acolo unde valoarea adăugată este mult mai mare

3. termoficare – un sistem regândit în ultimii ani, pe principii corecte de dimensionare și grad de utilizare a rețelei, cu reducere la maxima risipei, cu randamente energetice și economice performante și care se bazează pe cogenerare de înaltă eficiență

”În situația în care nu ar exista subvenții la energie, în Oradea sistemul de termoficare ar fi sistemul cu cel mai mic preț la energie pentru încălzire. Iar în situația în care acest sistem se va dezvolta prin creșterea numărului de consumatori și a gradului de utilizare, este singurul sistem din cele prezentate care în viitor poate să aibă prețuri mai mici, toate celelalte venind în viitor cu prețuri mai mari”, mai arată expertul în energie.

Sursa: AEI

În opoziție cu Oradea, în București, în cazul păstrării subvențiilor, cel mai ieftin sistem este sistemul de termoficare (cu o subvenție de 64%), iar în cazul eliminării subvențiilor, aceeași termoficare s-ar găsi pe penultimul loc.

”Ceea ce este sigur este că în București viitorul nu poate să aducă decât creșteri de preț pentru oricare din modurile de încălzire, iar păstrarea actualului sistem de subvenții în termoficare bazat pe creșterea subvenției proporțional cu creșterea ineficienței nu va duce decât probleme și mai mari în încălzirea locuințelor și, în final, frig în locuințele odată cu la colapsul sistemului (acest scenariu a fost trăit de sute de mii de oameni în cele 250 de orașe în sistemul de termoficare a intrat în colaps în ultimii 25 de ani)”, a subliniat specialistul.

În graficul de mai jos se poate vedea că situația în unele orașe din România este chiar mai rea decât în București, spre exemplu în Bacău dacă s-ar elimina subvențiile ar fi mai ieftin să te încălzești cu energie electrică decât cu sistemul de termoficare, ceea ce este de-a dreptul absurd.

”Prețul la energie, cel puțin se va dubla la fiecare din decadele următoare și va aduce tot mai mulți oameni la limita de faliment personal, dar mai ales va crea o adevărată problemă în ceea ce privește efectiv încălzirea locuințelor în anul 2050”, a mai arătat expertul în energie.

Cluj are un sistem de termoficare mai ineficient decât Oradea

Municipiul Cluj-Napoca are un sistem de termoficare mult mai ineficient decât cel al municipiului Oradea, ceea ce înseamnă că subvenția plătită din buget de fiecare clujean (inclusiv cei care au centrale termice) pentru sistemul de termoficare este mult mai mare decât la Oradea, scrie stiridecluj.ro.

La Cluj-Napoca, prețul nesubvenționat al Gigacaloriei este 759 de lei (TVA inclus), din care 481 de lei este subvenția și 278 lei plătește populația. Asta înseamnă că dacă mâine subvenția ar fi eliminată și am avea prețul exact al gigacaloriei în fiecare oraș, Oradea ar avea un preț pe Gigacalorie de 441 de lei, în timp ce la Cluj-Napoca acesta ar fi de 759 de lei.

Subvenția acordată la Cluj-Napoca pentru termoficare este de patru ori mai mare decât în Oradea.

Prețul gigacaloriei pentru locuitorii din Cluj-Napoca este mai mic decât prețul plătit de locuitorii Oradei, dar asta doar pentru că subvenția oferită la Cluj este de peste patru ori mai mare decât cea din Oradea. Astfel, dacă la Oradea subvenția este de 15%, la Cluj-Napoca subvenția este de 63 %.

Ce înseamnă subvenționarea la infinit

În multe alte orașe însă, inclusiv în București, subvenția depășește 50%. Cât de bun este acest sistem și cât de mult îi va ajuta pe români în viitor?

Dumitru Chisăliță a explicat într-un interviu pentru Ziare.com că subvenția nu o dă primăria, așa cum mulți ar fi tentați să creadă. ”Vorbim, de fapt, despre taxe plătite în plus de ceilalți cetățeni. Subvenția, ca teorie înseamnă să vin să ajut pe cineva la nevoie. Ori nu putem avea un astfel de sistem în care de la an la an subvenția este tot mai mare. Nu înseamnă că subvenționez, ci că sponsorizez.

Subvenția înseamnă să-ți dau 3 ani de zile bani să te ajut să ieși din groapă, apoi te descurci. Însă, în România se dau de 13 ani subvenții.

Sistemul de subvenție este un sistem falimentar. El o să moară sigur mai rămâne de văzut când se va întâmpla acest lucru”, a spus expertul în energie.

Pe de altă parte, a mai precizat Dumitru Chisăliță, ”subvenții mari în energie înseamnă mai puține spitale, școli, drumuri etc. Subvențiile infinite la energie înseamnă în fapt accentuarea sărăciei energetice. Și totuși asta facem, ne săpăm singuri groapa în care vom cădea cu siguranță. Alternativa este construirea unor sisteme eficiente care să se autosusțină în viitor și să se dezvolte cu reducerea costurilor pe unitatea de energie produsă și distribuită”.

Expertul a reamintit și faptul că ”noi avem o legislație care interzice subvențiile. Doar că a fost pandemie, apoi a venit criza și s-a cam uitat de ea. Dar vor trece și acestea și ne vom trezi în scurt timp că noi avem o lege care este obligatorie”.